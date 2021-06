Le festival de Cannes s’achève ce week-end, mes sourcils transpirent plus que d’habitude et ce matin, je suis sortie de chez moi EN PETITE VESTE.

Il n’y a plus de doute possible : c’est bientôt les vacances !

Des Airbnb insolites pour passer ses vacances

J’aime les vacances non seulement parce que j’aime rien faire mais aussi… Non rien, juste parce que j’aime rien faire.

Dormir à l’hôtel constitue donc à mes yeux le comble du luxe, en vertu du simple fait que quelqu’un fasse mon lit à ma place.

Un peu traumatisée par un séjour dans une yourte infernale (en Normandie, en février), je ne reste pas moins à l’affût de lieux insolites pour briser la routine de ma morne existence.

À défaut de me dorer la couenne à Bali dans les jours qui viennent, j’erre donc sur Internet à la recherche d’hébergements magiques où passer mon été…

Je vous ai ainsi déniché trois petites adresses insolites dont vous me direz des nouvelles.

Un Airbnb dans une patate géante

Idéal pour tous les fans de tubercules, ce Airbnb situé dans l’Idaho a la forme d’une pomme de terre de 30m².

Il s’agissait à l’origine d’un objet promotionnel pour la « Idaho Potato Commission », qui a fait le tour des États-Unis à l’arrière d’un semi-remorque.

Passionnée par la réfection de lieux insolites, Kristie Wolfe a transformé cette patate de 6 tonnes, faite de béton, de plâtre et d’acier, en un petit nid beaucoup plus cosy qu’il n’y paraît.





Un Airbnb dans le bus des Spice Girls

Oui, c’est le VRAI bus de 1997 des VRAIES Spice Girls, celui que tu as peut-être vu dans le film Spice World et qui a été racheté par une fan inconditionnelle du groupe.

Suzanne l’a installé en banlieue de Londres et a travaillé avec des designers de génie pour transformer le véhicule en tour bus de rêve.

J’ai envie de me marier juste pour y faire un enterrement de vie de jeune fille bien ringard, qui vient ?

Un Airbnb dans un colon

Mon joyau, ma pépite… Voilà assurément le Airbnb qui a raflé mon cœur au cours de mes recherches.

Situé en Belgique, l’hôtel CasAnus n’est ni plus ni moins qu’un colon géant fait de bois, de fibres de verre et de mousse polyuréthane, créé par l’artiste hollandais Joep van Lieshout.

J’ai envie de me marier juste pour passer ma nuit de noces dans cet anus.



C’est si propre à l’intérieur.

Et toi, dans lequel de ces hébergements de rêve te verrais-tu glander ? Quel est le lieu le plus insolite dans lequel tu as dormi ?

