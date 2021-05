En partenariat avec Le Pacte (notre Manifeste)

Ce 14 août sort en salles L’intouchable, un documentaire percutant sur l’affaire Weinstein que madmoiZelle est fière d’accompagner au cinéma.

Presque deux ans après les révélations autour des agissements d’Harvey Weinstein, je te propose de revenir sur ce scandale qui n’a pas ébranlé que le milieu du cinéma, loin de là.

L’affaire Weinstein, c’était quoi déjà ?

En octobre 2017, le New York Times a jeté un énorme pavé dans la mare : Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades (Pendant des décennies, Harvey Weinstein a payé celles qui l’accusaient de harcèlement sexuel).

Le célèbre producteur américain Harvey Weinstein s’est en effet rendu coupable de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles et de viol.

À Hollywood, il était tout-puissant. Difficile de se refuser à un homme qui peut faire ou défaire une carrière d’un claquement de doigts.

Et à cette menace sourde s’ajoutent la peur, l’effet de sidération, et autres mécanismes de défense du cerveau face à une violence, notamment sexuelle.

Malgré les efforts de Weinstein pour étouffer ces affaires, la vérité a éclaté au grand jour.

Les courageuses victimes ont osé témoigner à visage découvert — tu peux d’ailleurs écouter leurs histoires dans L’intouchable, faire face à leurs émotions, à leur envie de ne plus se taire.

Harvey Weinstein est actuellement en procès. Il est accusé de multiples cas de viols et de harcèlement sexuel.

Après l’affaire Weinstein, le mouvement #MeToo

Il aurait pu n’y avoir « qu’une » affaire Weinstein. Un seul focus, sur un seul homme dont la vie paraît si lointaine à la nôtre, pauvre mortelles loin des tapis rouges.

Mais l’affaire Weinstein a été la goutte d’eau. Le feu aux poudres. Choisis ta métaphore, l’effet est le même : les victimes de violences sexuelles, notamment au travail, en ont eu ras-le-bol.

Par un tweet d’Alyssa Milano, qui reprenait sans le savoir le mot d’ordre initié par Tarana Burke, la déferlante #MeToo s’est répandue sur le monde entier.

C’est ce qui fait de l’affaire Weinstein plus qu’un « fait divers » : elle a forcé le monde à écouter la parole de toutes celles qui jusqu’ici n’osaient pas hausser la voix, ou n’étaient pas entendues.

Elle a ouvert sans retour les yeux de la société, et fait sortir de l’omerta le sujet du harcèlement sexuel au travail, que ce soit dans une suite luxueuse de Cannes ou dans le local technique miteux d’une entreprise du bâtiment.

L’affaire Weinstein, le premier choc du reste de nos vies

Toutes les femmes ayant joint leur parole pour qu’enfin on les écoute ont été distinguées, ont remporté des victoires, ont démontré leur force en lançant un mouvement d’ampleur…

Mais si le sujet est plus audible, le combat continue d’être d’actualité. Il faudra encore du travail avant que la peur change réellement de camp.

C’est le message que fait passer L’intouchable, en salles le 14 août 2019 : l’affaire Weinstein était essentielle.

À présent, la lutte continue.

À lire aussi : Le harcèlement sexuel au travail expliqué simplement (et par des stars, en plus)