Stella McCartney collabore régulièrement avec Adidas. En 2018, elle a notamment créé une version végane des Stan Smith.

Cette année, elle sort une paire d’Adidas à son nom, toujours végane évidemment !

La collaboration de sneakers Adidas x Stella McCartney

Peut-être aimes-tu le design des sneakers Adidas et particulièrement des Stan Smith. Peut-être aussi que tu ne portes pas de cuir.

Grâce à des designers véganes comme Stella McCartney, de plus en plus de chaussures iconiques initialement en cuir se déclinent en version végane, et ça c’est cool.

D’après Bustle, les chaussures sont en cuir synthétique, et les colles utilisées sont elles aussi remplacées par des alternatives véganes.

Tu ne le sais peut-être pas, mais les colles ont généralement des composants d’origine animale !

Un design différent pour les Adidas x Stella McCartney

Ces nouvelles Adidas sont certes très ressemblantes aux Stan Smith, mais elles proposent d’intéressantes variations.

Les chaussures sont livrées avec des lacets arc-en-ciel qui sont interchangeables. Tu peux très bien les remplacer avec des blancs si tu préfères !

Bien que, personnellement, je trouve que cette touche de couleurs est précisément ce qui rend la chaussure sympathique.

Un autre changement est qu’au lieu des petits points découpés sur le côté des chaussures, ce sont ici des étoiles.

Et tu retrouves l’arc-en-ciel sur le logo au niveau du talon !

Et enfin, à la place du visage de Stan Smith, c’est le visage de Stella McCartney qui est dessiné sur la languette.

Les chaussures seront disponibles dès le 2 décembre sur l’e-shop d’Adidas et sur celui de Stella McCartney.

Que penses-tu de cette collaboration ? Es-tu friande des sneakers Adidas et du travail de Stella McCartney ?

