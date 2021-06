Je le rappelle au cas où tu sortirais de chez toi pour la première fois depuis deux mois, Game of Thrones c’est TERMINÉ.

Et perso, les acteurs me manquent déjà. D’inconnus pour la plupart, ils sont passés à véritables stars !

Voici donc leurs futurs projets, dans lesquels tu pourras les retrouver très bientôt !

Attention spoilers Attention, des spoilers de la saison 8 de Game of Thrones sont présents dans l’article !

Les acteurs de Game of Thrones : les ambitions des Stark

Maisie Williams

Après avoir sauvé tout Westeros du Night King, la jeune interprète d’Arya te donne rendez-vous dans son prochain film, Les Nouveaux Mutants, un Marvel terrifiant qui devrait sortir en août 2019 !

Mais Maisie Williams a plus d’un tour dans son sac et enfile également la casquette d’entrepreneuse.

Daisie est un application novatrice dédiée aux créatifs, pour qu’ils puissent faire des rencontres autour de projets. En quelques jours, la plateforme de Maisie Williams compte quelques 100 000 utilisateurs !

Sophie Turner

De la reine Sansa Stark, Sophie Turner passe à la surpuissante Dark Phoenix.

Les X-men n’ont qu’à bien se tenir car le 5 juin 2019, Sophie Turner va défoncer tout le monde !

Kit Harington

Le célèbre acteur à l’expression faciale unique a été pas mal occupé cette année.

En quittant Jon Snow, il s’est jeté dans les bras du réalisateur Xavier Dolan pour jouer le personnage principal du film Ma Vie avec John F. Donovan, sorti en mars 2019.

Et en février sortait Dragons 3 : le monde caché, pour lequel Kit Harington a doublé le personnage d’Eret.

J’ai hâte de connaître ses prochains projets !

Isaac William Hempstead

Le roi de Westeros a récemment été aperçu dans le clip des Foals, Exits, avec l’actrice française Christa Theret.

Il est aussi prévu que l’interprète de Bran soit au casting de Voyagers, un film de science-fiction, aux côtés de Lily-Rose Depp, Colin Farrell et Tye Sheridan.

Affaire à suivre !

Les acteurs de Game of Thrones : les projets des Lannister

Nikolaj Coster-Waldau

Lena Headey est remplacée à l’écran par Carice Anouk van Houten (la sorcière Mélisandre) aux côtés de Jaime Lannister, alias, Nikolaj Coster-Waldau, dans le prochain film de Brian de Palma.

Domino est un thriller violent que j’ai vraiment hâte de découvrir ! Il n’y a pas encore de date de sortie, mais il devrait sortir courant 2019.

Lena Headey

Queen Cersei change de registre et participera à un drame sur l’immigration, The Flood, avec Iain Glen (Jorah).

Lena Headey jouera aussi dans Gunpowder Milkshake, un film d’action centré sur une femme-assassin. La date de sortie est encore inconnue !

Peter Dinklage

Peter Dinklage a su s’illustrer récemment dans les doublages de dessins-animés, Angry Birds : copains comme cochons qui sortira le 16 octobre 2019, et Les Croods 2, que tu pourras voir courant 2020.

Mais il sera aussi à l’affiche du prochain film de Mel Gibson. La Horde sauvage reprendra le classique de Sam Peckinpah.

J’attends avec impatience plus d’informations !

Les acteurs de Game of Thrones : le destin des Targaryen

Emilia Clarke

L’interprète de Daenerys sera la Bonnie du Clyde incarné par Nicholas Hoult dans Go Down Together.

J’aime TELLEMENT Bonnie & Clyde, si hâte d’en savoir plus sur ce film et de voir Emilia Clarke dans un rôle aussi différent !

Les acteurs de Game of Thrones : les desseins des seconds rôles

Raleigh Ricthie

L’interprète de Grey Worm, Jacob Anderson, est plus connu sous son pseudonyme de chanteur, Raleigh Ritchie.

Tu peux donc le retrouver dans ses différents clips !

Kristofer Hivju

Notre Tormund national s’en retourne dans sa contrée d’origine pour jouer dans la série norvégienne Twin. Kristofer Hivju y interprètera un homme qui doit prendre l’identité de son jumeau pour couvrir son crime…

Il sera aussi à l’affiche de Downhill, un remake américain du film suédois Snow Therapy, qui met en scène une famille qui pète les plombs sous une avalanche dans les Alpes… Et ce avec Will Ferrell !

Kristian Nairn

Petite parenthèse pour Hodor, qui certes est mort depuis longtemps, mais qui ne quitte pas mon cœur.

Et j’ai découvert que son interprète était… DJ !

Tu croiseras donc peut-être Kristian Nairn au détour d’une soirée ?

En attendant de les revoir individuellement dans leurs projets respectifs, retrouve tous les acteurs de Game of Thrones dans le documentaire The Last Watch, diffusé ce dimanche à l’heure habituelle aux États-Unis !

À lire aussi : Nos avis sur le final de Game of Thrones, entre joie et déception