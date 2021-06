Acné sous les seins dû sûrement à la transpiration et qui est apparu à partir du moment où j'ai commencé à moins porter (voir plus porter) de soutien gorge ... Je les aime bien mes seins mais j'ai vraiment envie les arracher par moment... ah et je porte des vêtements lâches très souvent donc seul solution qui me reste, muscler les pectoraux pour redresser le tout