En 2017, j’ai travaillé six mois chez un éditeur vidéo et ma passion un tantinet old school pour les DVD est née. Depuis, des dizaines de DVD bien encombrants ornent mes étagères de DVDthèque menaçant de céder.

Ma collection de DVD, l’amour de ma vie

Alimenter ma collection de DVD est devenu pour moi une passion. Certains aiment voir grandir leur bibliothèque en se procurant les versions papier de leurs livres, et comme eux, j’aime posséder un bon film en DVD.

J’adore l’objet, que voulez-vous, je ne suis qu’un suppôt du matérialiste !

Je passe mes weekends à fouiner dans les brocantes à la recherche de la perle rare, je commande des coffrets magnifiques pour Noël, et je suis longtemps restée abonnée à une box qui m’apportait chaque mois un nouveau DVD accompagné d’objets ludiques en rapport avec l’univers du film.

Voici donc une sélection de DVD qui t’aidera peut-être à commencer ta DVDthèque, ou bien à continuer de l’alimenter !

Tes films préférés en DVD

J’ai une règle : toujours avoir ses films préférés à portée de main, pour pouvoir les admirer et les regarder quand bon me semble ! Voici mes trois indispensables, à toi de trouver les tiens !

Mommy de Xavier Dolan, Diaphana Edition Vidéo, 10€

Eternal Sunshine of The Spotless Mind de Michel Gondry, Universal, 6,99€

Old Boy de Park Chan-Wook, Wild Side Vidéo, 9,99€

Les classiques en DVD

J’ai toujours du mal à me mettre à regarder un classique.

Quand quelqu’un me dit que tel film est un chef d’œuvre, son visionnage me met la pression. Mais s’il trône sur mes étagères, plus moyen de l’esquiver !

Et ces classiques-là, ceux qui se sont frayés un chemin jusqu’à ma DVDthèque, je les aime comme mes enfants. À toi de te procurer ceux que tu te promets de voir depuis des années !

Les Affranchis de Martin Scorsese, Warner, 10€

Pulp Fiction de Quentin Tarantino, Studiocanal, 10€

Dodes’kaden d’Akira Kurosawa, Wild Side Vidéo, 10€

Les films que tu regardes en boucle en DVD

Il est de ces films dont je ne me lasse jamais. Je peux les voir trois fois en un weekend sans jamais m’ennuyer !

Et toi, c’est lesquels tes films à voir en boucle ?

500 jours ensemble de Marc Webb, Fox, 10€65

The Truman Show de Peteir Weir, WideScreen, 9,99€

Virgin Suicides de Sofia Coppola, Studiocanal, 6,90€

Les nouveaux films que t’as ratés

Quatre mois après leur sortie au cinéma, les films sortent en DVD. Alors quand j’en ai raté un que j’avais très envie de voir, j’opte pour la séance de rattrapage quatre mois plus tard !

Voici donc mes prochains achats que je n’ai pas encore pu visionner, est-ce qu’il y en a dont tu aurais besoin aussi ?

Bohemian Rhapsody de Bryan Singer, Fox, 12,99€

Oui je l’ai raté, envoyez-moi des cailloux si vous voulez, mais j’étais à l’étranger je le jure !

Us de Jordan Peele, Universal, 16,99€

Bon là j’étais pas à l’étranger mais j’avais trop peur d’avoir peur au ciné…

Santiago, Italia de Nanni Moretti, Le Pacte, 19,99€

Les beaux coffrets DVD

Comme je le dis plus haut, les DVD sont des objets que j’aime collectionner, et il en existe de vraiment très beaux en coffret ! Voici les pièces maîtresses de ma collection, que le Père Noël pourra peut-être t’apporter si ton budget est réduit.

Le coffret prestige (artbook et BO) de La Tortue Rouge de Michael Dudok, 56,55€

Le coffret édition collector de Rusty James de Francis Ford Coppola, 42,90€

Et toi lectrice, quels sont ou seraient les incontournables de ta collection de DVD ?

