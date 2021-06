À toutes mes passionnées de danse, le moment que tu attendais pour exprimer le rythme qui fait battre ton cœur est là, oui !

Just Dance, le jeu mythique qui fait danser des millions de personnes à travers le monde depuis 10 ans est enfin de retour, donc ressors tes habits de lumières fluo !

Just Dance 2020 a un trailer

Dans le trailer mis en ligne sur YouTube, Ubisoft fait une sorte de rétrospective du jeu et de ce qu’il a apporté à des millions de joueurs.

Si tu connais un peu Just Dance, tu sais qu’il s’agit d’une phénomène mondial qui donne lieu à des compétitions. Et pour en avoir rencontré, je peux t’assurer que les champions de Just Dance sont intenses quand il s’agit de leur discipline !

Tous les codes qui ont fait le succès du jeu sont là : des chorégraphies millimétrées, des fringues fluo qui décollent la rétine, des sons bien lourds et des danseurs possédés !

Just Dance 2020 : date de sortie, consoles, prix…

Dans le trailer, il est indiqué que le jeu est prévu pour le 5 novembre 2019.

Le jeu devrait sortir sur les consoles PS4, XBox One, Nintendo Switch et Wii U mais aussi sur Stadia, le nouveau service de jeux en streaming de Google selon jeuxvideo.com.

Ça pourrait s’avérer intéressant pour celles et ceux qui n’ont pas les consoles mentionnées ci-dessus mais un écran connecté à internet comme par exemple un ordi portable.

Voici également, une partie de la playlist publiée par Puissance Nintendo :

– God Is a Woman (Ariana Grande)

– Skibidi (Little Big)

– Vodovorot (XS Project)

– Bangarang (Skrillex Ft. Sirah)

– Con Calma (Daddy Yankee Ft. Snow)

– Bad Boy (Riton & Kah-Lo)

– High Hopes (Panic! At The Disco)

– Kill This Love (BLACKPINK)

– Sushi (Merk & Kremont)

– I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin)

– Policeman (Eva Simons Ft. Konshens)

– Rain Over Me (Pitbull Ft. Marc Anthony)

Tu as donc jusqu’à novembre pour réviser tes choré parce qu’après ça va twerker dans les chaumières !

