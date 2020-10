Netflix, c’est plutôt instinctif.

Alors tu étais persuadée qu’il te suffisait de te munir d’une tasse, d’un plaid, et de ta seule fainéantise pour le gérer comme si tu avais un MBA en streaming ?

Que nenni, jeune padawan. L’année dernière, je t’ai filé quelques tips pour mieux kiffer ton expérience de glandouille, et me revoilà avec de nouveaux conseils.

Joue à la roulette Netflix

Tu es en mal d’inspiration ? Tu ne sais plus quoi voir sur la plateforme ? Laisse sa chance au hasard. FLIXABLE s’occupe de te trouver un contenu au pif. Enfin presque.

Tu peux orienter un peu la roulette en choisissant un genre, une note minimum sur IMDB et une date de sortie.

Grâce à Flixable, tu devrais faire quelques belle découvertes.

Améliore la qualité de ton visionnage

Il y a un truc qui me fait PÉTER un câble, c’est quand le contenu que je visionne se met à pixeliser. En général, je jette une paire de chaussettes sur ma télé en gueulant : c’est pour ça que je paie 13,99 € par mois putain de bordel de merde ?

Et puis après je mange des glaces pour me consoler.

Mais j’ai enfin découvert la solution miracle qui permet d’endiguer ce problème.

Tu peux tout simplement régler la qualité de l’image en allant sur « Paramètres de lecteur ». Dépendamment du prix que tu payes, tu peux sélectionner une qualité HD et même 4K.

Apprends des langues étrangères

Language Learning with Netflix est une extension de Chrome qui te permet de regarder ton film ou ta série avec des sous-titres dans deux langues différentes, de manière à ce que ton cerveau puisse associer les mots qu’il connait avec les nouveaux qu’il lit.

Tu pourrais donc apprendre le Danois, le Suédois, l’Allemand, l’Italien, le Norvégien, le Portugais, le Turque et j’en passe dès ce soir, sans sortir de chez toi.

Cette extension a été créée par David Wilkinson et Ognjen Apic, deux hommes soucieux d’aider les abonnés Netflix à développer leurs capacités linguistiques.

Wilkinson a confié dans un communiqué de presse :

« Je pense que beaucoup de gens seraient ravis d’apprendre une langue grâce à un matériel duquel ils sont déjà familiers (à savoir Netflix) »

Une idée toute simple mais que j’imagine déjà très efficace.

L’extension propose également un dictionnaire qui se déclenche si tu balades ta souris sur un mot. Et si tu cliques sur ce mot, celui-ci est lu à haute voix, et tu peux donc entendre la manière dont il est prononcé.

Il est aussi possible de ralentir les dialogues et d’accéder à un catalogue de recommandations qui précise quels sont les films et séries idéaux pour apprendre une langue.

Pour l’instant, l’extension est gratuite mais les créateurs planifient d’intégrer plus de fonctionnalités, qui ne seraient accessibles que par paiement.

Autre inconvénient : cette extension n’est disponible que sur Chrome, donc il n’est pas possible de l’utiliser sur l’application Netflix sur tablette.

Pour installer cette extension, il te suffit d’aller dans le Chrome Web Store et de taper Learning Languages with Netflix.

Ensuite, tu dois simplement cliquer sur Ajouter à Chrome, et le reste se fait tout seul.

Tu peux après aller sur Netflix et jouer avec tes nouvelles fonctionnalités.

Regarde discrètement tes contenus Netflix

Netflix est en plein test d’une nouvelle fonctionnalité qui va favoriser le multitâche… ou la procrastination !

Le pop-up Netflix, tu le connais déjà si tu utilises l’application sur tablette.

Mais la plateforme de streaming est en plein test pour que le pop-up débarque sur ton ordinateur.

Et ça, ça veut dire pouvoir avoir un œil sur les nouvelles saisons d’Elite, Stranger Things ou encore Queer Eye tout en prenant des notes (façon texte à trous) de ton cours.

Une fenêtre réduite se cale dans un coin de ton écran, et reste constamment au premier plan de tes tâches.

Engadget a découvert cette fonctionnalité et te l’explique en vidéo, et Netflix a répondu qu’il ne s’agissait que d’un test.

Perso, j’ai essayé, et le bouton n’existe pas dans la barre d’outils en bas de mon écran.

Le test est-il déjà terminé ou est-il seulement réservé à l’élite netflixienne ?

Regarde les mêmes contenus que quelqu’un… à distance

Netflix Party est une extension de Chrome hyper pratique qui te permet de faire des soirées binge-watching avec tes potes… à distance. Cette extension fait en sorte de synchroniser votre visionnage.

Trop bien si tu as envie de partager un moment à mater une nouvelle série avec ta meilleure amie qui habite à Montpellier !

Et encore, je ne t’ai pas révélé LA meilleure option de cette extension.

Imagine la situation suivante : tu veux regarder la nouvelle saison de Stranger Things, le nouveau bébé de Netflix qui sortira le 11 janvier, avec ta fameuse meilleure pote qui vit à Montpellier.

Vous avez envie de débriefer en direct, mais c’est chiant bon sang d’être scotché au téléphone pendant qu’une série déroule les rubans de son intrigue.

Heureusement, Netfix Party a pensé à tout et possède une option Chat.

Ainsi, vous pouvez papoter en silence de ce qui se passe à l’écran !

Pour installer cette extension, c’est tout simple.

Il te suffit de :

Cliquer sur ce lien qui renvoie à une page google Chrome

Cliquer sur « Ajouter à Chrome »

Cliquer sur « Ajouter l’extension »

Aller sur l’appli Netflix

Ouvrir la vidéo de ton/votre choix

Cliquer sur le bouton « NP »

Cliquer sur « Start the party »

Et le tour est joué !

Désactive le lancement automatique

Lorsque tu regardes un épisode d’une série, le suivant succède automatiquement au premier.

Si pour une raison quelconque tu préfères que Netflix s’abstienne de te faire mater encore un nouvel épisode alors que tu veux finalement regarder un film, tu peux désactiver cet automatisme.

Pour cela il suffit simplement que tu cliques sur « mon profil », et que tu entres dans « paramètres de lecture ».

Tu peux ensuite décocher l’option et appuyer sur enregistrer. Et hop, c’est tout simple !

Et voilà mon bel esturgeon, tu as désormais encore plus de tips pour maitriser pleinement la plateforme.

