EmmanuelleMerteuil a dit : Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont eu envie de se venger (et qu'ils l'ont fait) mais parce que je n'ai d'un coup plus eu aucune empathie pour ces victimes (on a beau savoir que c'est illégal, je comprends le soulagement de se dire "il ne fera plus ça à personne") je trouve pas que la façon dont ça a été géré au niveau scénario les a rendues détestables... Et ça, c'est extrêmement dommage et je trouve que ça décrédibilise le message initial de la série Cliquez pour agrandir...

Sur la partie 'des ados qui maquillent un meurtre', je suis d'accord avec l'article.Cependant, j'ai beaucoup plus apprécié cette saison, par rapport à la saison 1 surtout. Pour le coup, je trouvais que la saison 1 était très manichéenne "regardez, le grand méchant, c'est Bryce, il n'est QUE méchant rien de plus" et "Clay est un ange". Ici, j'ai réussi à avoir de la compassion pour Bryce et Montgomery. Je trouve que, pour le coup, dans cette saison, leurs personnages sont plus proches de la vrai vie: des humains donc capable du pire comme du meilleur. Ils ont commis des actes horribles et ils doivent réparation à leurs victimes. Monty n'a pas le temps de faire ce chemin mais Bryce si et je pense qu'il le regrette vraiment. On n'efface pas ses erreurs mais on a le choix entre continuer comme si de rien n'était ou tenter d'être meilleur que la personne qu'on était en faisant ses erreurs.Et Montgomery montre bien l'effet qu'un environnement familial malsain peut avoir sur un enfant/ado. Le même garçon serait né dans la famille de Clay, jamais il n'aurait ne serait-ce qu'envisager ce qu'il a fait à Tyler parce qu'il n'aurait pas appris toute sa vie que pour être respecté, il n'y a que la violence et il n'aurait pas eu cette haine envers lui-même pour aimer les garçons dont il ne sait visiblement pas quoi faire et qu'il transforme en encore plus de violence.Je crois vraiment dur comme faire que tout être humain peut être autant un ange qu'un démon et que l'environnement fait pencher pour l'un ou l'autre. On peut toujours avoir le choix entre être bon ou méchant mais c'est plus difficile selon d'où l'on vient. Et cette saison le montre bien, on a des "méchants" qui essaient d'avoir une rédemption et des "gentils" qui font des choses horribles (si on peut trouver des excuses à Alex, si on veut être honnête, on peut en trouver aussi à Bryce et Monty).Je pense que c'est le but de cette saison: montrer que le monde est pas divisé en méchant et gentil mais que tout le monde peut commettre des choses horribles. Au final, Alex commet un acte aussi voire plus horrible que Bryce. Aucun des deux actes n'a d'excuses. Aucun des deux n'est né méchant. Les deux ont une histoire et des choix qui ont mené là, c'est tout. C'est comme ça dans la vraie vie. Même Hitler n'est pas né méchant et tu changes 2-3 trucs dans son histoire, on aurait peut être eu le mec le plus généreux du monde. La personnalité, faut se dire, ça doit être un truc comme 10% d'inné, 90% d'acquis ! (suffit de voir des jumeaux monozygotes, même en grandissant dans la même famille, ils peuvent être très différents alors qu'ils ont EXACTEMENT les mêmes gênes et donc, si on naissait méchant ou gentil, avec une personnalité déjà faite, ils devraient être pareil niveau personnalité aussi. Mais là, juste des petits changements dans l'environnement, en font 2 êtres uniques).(et je n'invente rien, y a eu pas mal d'étude sur le sujet)