Super beau partenariat, bravo pour cette opé!



Par contre, vous avez pas des articles plus "personnels" dans le cadre de votre partenariat Amnesty? Je trouve les deux que j'ai lu un peu trop formel par rapport au ton Madmoizelle alors qu'Amnesty est une ONG qui génère vraiment des grandes émotions chez ses militants et qui est hyper personnelle pour plein de gens. Je suppose que la rédac ne connait pas trop personnellement, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus cet angle avec par exemple un appel à témoignages de militantes ayant fait les 10 jours pour signer ou fait des campagnes Amnesty, etc. Ptete que j'ai loupé un truc?