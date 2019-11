10 infos vraies qui ont l’air complètement fausses

En écrivant cet article, j’ai pu enfin saisir le sens profond de l’expression « je me coucherai moins bête ce soir ». J’espère, lectrice, qu’il en sera de même pour toi en découvrant ces 10 infos.

Elles sont stupéfiantes, invraisemblables, inconcevables, voire ubuesques, mais leur point commun est qu’elles sont à 100% vraies.

Info insolite : un gobelet en carton, du feu, de l’eau bouillante

Laisse-moi te dire que j’ai eu quelques doutes concernant cette affirmation.

Comment ça, un gobelet en carton ne brûle pas si on y fait bouillir de l’eau au-dessus d’une flamme vive ?

Mymy, ma rédactrice en chef m’a mise en garde : en tant que journaliste, j’avais une réputation à tenir, j’allais devoir déceler le vrai du faux.

J’ai d’abord songé à affronter la réalité du terrain, et j’ai réfléchi à l’endroit où je pourrais me procurer un bec Bunsen et un gobelet en carton.

L’eau ? Je n’aurais qu’à ouvrir le robinet.

Mon plan se dessinait peu à peu, mais mon expérience m’a rattrapée. J’ai déjà foutu le feu à 3 cuisines et explosé un micro-ondes.

Je ne pouvais pas mettre la rédac entière en danger, même si un article aussi courageux en aurait valu la peine.

J’ai donc tapé dans ma barre YouTube « boiling water paper cup » (car je suis aussi bilingue), et j’ai trouvé tout un tas de preuves qui me font t’affirmer aujourd’hui que cette info EST VRAIE !

Info insolite : les girafes mangent des os

J’ai le cœur brisé. Comment ça les girafes mangent des os ?

Ça leur serait utile pour renforcer leur calcium et leur phosphore.

En tout cas, ça leur enlève au moins 10 000 points de mignonnerie, en revanche ça leur en ajoute en matière de street cred.

Info insolite : 1987 n’est qu’à un milliard de secondes

Il y a un milliard de secondes, nous étions le 29 novembre 1987 (à l’heure où j’écris, soit le 7 août 2019). Enfin je dis nous, perso j’étais pas là.

Et il y a un milliard d’heures, c’était la Préhistoire.

Il y a un milliard de jours, aucun homme n’avait jamais mis le pied sur Terre.

J'ai le vertige un peu...

Info insolite : l’orange a donné son nom à la couleur

Si je ne peux pas t’affirmer qui de l’œuf ou la poule était là en premier, je peux cependant te certifier que l’orange, le fruit, a bien donné son nom à la couleur orange !

Cette info va ébouriffer ton grand-père au prochain repas de famille, je pense.

Info insolite : James Cameron est l’un des 4 hommes au monde à être allé au Challenger Deep

Le Challenger Deep, c’est le point le plus profond jamais mesuré des océans. Seuls 4 personnes y ont jamais mis les pieds.

Et le réalisateur de Titanic en fait partie, il est même le premier à avoir atteint 10 898m de profondeur SEUL.

Askip c’était pour repêcher Leo et lui dire qu’il y avait de la place sur la planche lolz.

Info insolite : les guépards ne rugissent pas, ils miaulent

OK, donc ça rattrape complètement le cou(p) (mdr) de la girafe !

C’EST SI MIGNON MON DIEU JE MEUUUUUURS !

Info insolite : les chevaux ne peuvent pas vomir

C’est chaud, car comme on dit, vomir c’est repartir (quiconque a déjà trop picolé le sait).

Pauvres poneys !

Info insolite : la dernière exécution française à la guillotine était en 1977

18 exécutions à la guillotine ont eu lieu en France au XXème siècle.

I HAD NO IDEA !

Cette pratique a commencé durant la Révolution française et le premier guillotiné fut Nicolas Jacques Pelletier, terrassier de son métier. Le bougre !

Info insolite : l’université d’Oxford est plus vieille que l’Empire aztèque

L’Empire aztèque a été créé au XIIIè siècle environ, tandis qu’Oxford accueille des élèves depuis le XIème siècle.

Ça fait du monde aux réunions des anciens élèves !

Info insolite : Saddam Hussein a écrit un roman d’amour

Son œuvre s’intitule Zabiba et le Roi ! Un vrai dictateur au cœur tendre ce Saddam. (Non) (pas du tout.)

Ma chère lectrice, tu as maintenant le matos nécessaire pour animer toutes les conversations que tu trouves peu stimulantes !

