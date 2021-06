Se mettre au zéro déchet, ça n’est pas forcément donné à tout le monde.

D’autant plus en cosmétique, qu’il s’agisse d’une question d’envie, d’idées, de motivation, ou même de budget, je peux comprendre qu’il soit parfois plus facile de continuer à consommer des produits de beauté moins éco-responsables.

Mais pour que le prix ne soit pas un frein pour toi, je te propose ici 10 cosmétiques zéro déchet à moins de 10€, si tu as envie de tester !

Cosmétiques zéro déchet : des soins du visage solides pas chers

Je commence cette sélection avec des soins du visage solides, déjà parce que le skincare c’est ma passion, et aussi parce que j’ai l’impression qu’ils sont moins courants que les produits pour cheveux solides.

Par exemple, tu m’entends souvent parler des huiles démaquillantes, mais est-ce que tu savais qu’il en existait sous forme solide ?

Huile solide démaquillante (format voyage), Pachamamaï, 7,90€

Si l’huile démaquillante n’est pas ton truc et que tu préfères les lotions, voici des mini-lingettes en bambou réutilisables.

Lot de 6 mini-lingettes réutilisables, Mademoiselle Papillonne Couture, 5,95€

Côté nettoyant, je t’en propose un spécialement conçu pour les peaux à imperfections. Il contient des huiles de tamanu et de neem (moi non plus je connaissais pas), apparemment reconnues pour leurs vertus purifiantes et antibactériennes.

Savon tamanu peaux à imperfections, O’Natur, 8€

Cosmétiques zéro déchet : soins solides corps et cheveux pas chers

Chez les soins pour le corps également, pas besoin de se ruiner pour passer au zéro déchet !

Cette crème solide peut d’ailleurs être utilisée pour le visage, le corps, ou même dans les cheveux. Comme elle contient du beurre de karité, elle est extrêmement nourrissante.

Sa composition se limite à 4 ingrédients, pour celles que ça intéresserait !

Crème solide au beurre de karité, Comme Avant, 9,90€

Toujours au karité, ce savon lavera ton corps et ton visage tout en les nourrissant. L’aloe vera et l’huile de ricin qu’il contient apporteront beaucoup de douceur à ta peau.

Savon aloe vera ricin, Dessine-moi un savon, 6,90€

Pour les cheveux secs, ce shampoing solide signé Pachamamaï fera des miracles ! En plus, il contient de l’ylang-ylang ce qui lui donne une bonne odeur sensuelle.

Shampoing solide nourrissant, Pachamamaï, 6,90€

Cosmétiques zéro déchet : produits hygiène écologiques pas chers

Je finis avec des cosmétiques zéro déchet de type produits d’hygiène. Notamment au niveau de l’hygiène bucco-dentaire, il n’est pas si difficile de trouver des formats solides.

Dentifrice solide à la sauge et au citron, Lamazuna, 8,50€

Pour l’accompagner, pourquoi ne pas choisir une brosse à dents en bambou biodégradable ?

Brosse à dents biodégradable, Humble Brush, 4,50€

Niveau déodorant zéro déchet, je te suggère la marque Clémence et Vivien qui en fait des très bien (testés et approuvés), comme celui à la fleur d’oranger et à la lavande.

Baume déodorant, Clémence et Vivien, 8,90€

Je termine cette sélection « hygiène » avec un petit objet fort pratique qui permet de se débarrasser une bonne fois pour toutes des cotons-tiges qui sont un désastre pour l’environnement.

Laisse-moi te présenter… Le cure-oreille en bambou !

Cure-oreille écologique en bambou, Lamazuna, 4,50€

Tu vois, les cosmétiques zéro déchet, c’est pas si inaccessible que ça ! J’espère que cet article t’aura donné quelques pistes si c’est un domaine de la beauté qui t’intéresse !

