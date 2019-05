View this post on Instagram

You Are Magenta 💅🏻 « Les vernis sont hyper pigmentés, deux fines couches suffisent amplement pour un résultat bien intense, le fini est glossy et la tenue est bonne » dixit @marinelp91. Merci pour cette manucure au top 👌😉😘1€ le vernis sur www.youarecosmetics.com #vernis #nailpolish #newbrand #happymakeup #makeup #newin #youarecosmetics #crueltyfreemakeup #crueltyfree #veganmakeup #vegan #youareattherightplace Shooting 📸 @linkstudio_