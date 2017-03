Brad Pitt sur Netflix, c’est bientôt dans War Machine !

War Machine est un nouveau film où Brad Pitt joue un militaire américain. Ce sera sur Netflix le 26 mai prochain !

Après Will Smith dans Bright, voici Brad Pitt dans War Machine produit par Netflix. Une nouvelle superstar pour un film original Netflix, dont le premier teaser est bien rythmé !

Le scénariste et réalisateur David Michôd (Animal Kingdom la série) de War Machine retrace la vie d’un général américain : Stanley A. McChrystal. Un film de guerre ? Pas tout à fait, plutôt de croyance et de patriotisme.

War Machine, inspiré d’une histoire vraie

McChrystal est toujours vivant, il a été l’une des figures da la guerre d’Irak et d’Afghanistan en étant le commandant du Joint Special Operations Command (JSOC) qui s’occupait des opérations des troupes spéciales. Il a demandé notamment l’envoi de troupes supplémentaires.

Absolument, vous imaginez bien qu’il était un fervent défenseur de la guerre. Il a dû également présenter des excuses publiques après des propos dédaigneux sur l’administration Obama…

Brad Pitt est peut-être une tête parfaite pour jouer un militaire (pas droit dans ses bottes) après ses rôles de Fury et d’Inglorious Basterds, avec un même sens de l’humour. À ses côtés, on retrouve Will Poulter et Tilda Swinton entre autres, donc oui, un véritable casting cinq étoiles !

