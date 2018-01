Le best-of des vlogs fête les 2 ans du VLOGMAD

Salut toi !

Est-ce que tu l’avais noté dans ton agenda ? Ce sont les DEUX ANS DU VLOGMAD ! Et c’est nous qui avons un cadeau pour toi afin de célébrer cet anniversaire.

Le 17 janvier 2016, Léa Bordier cliquait pour la première fois sur la publication du tout premier Vlogmad de l’histoire de madmoiZelle !

Deux ans plus tard, on vous propose de vous plonger dans un best-of du meilleur des vlogs, pour revivre dans la joie et la bonne humeur les temps forts de la rédac !

Les Vlogmads ont deux ans !

Alors que l’on franchissait il y a peu le cap symbolique du centième vlog, une célébration ne vient jamais seule puisqu’il est déjà venu le temps de souffler les deux bougies du Vlogmad.

En deux ans, de nombreux visages se sont affichés devant la caméra pour vous faire rire, vous raconter des histoires, et vous faire partager notre quotidien.

Je les connais bien ces visages, puisque le premier jour de tournage du vlog correspondait à mon tout premier jour de travail à la rédac. Eh ouais, j’ai roulé ma bosse ! Autant vous dire que la vidéo du jour est quelque peu émouvante pour moi.

Afin de vous remercier de tout l’amour que vous nous envoyez dans les commentaires, de vos pouces bleus, de toutes vos réactions plus drôles et inventives les unes que les autres, pour vous remercier d’être toujours là depuis tout ce temps, plongez dans ce best-of qui, je n’en doute pas, ne manquera pas d’afficher un grand sourire sur vos minois !

Dans tous les cas, rendez-vous vendredi prochain, à 18h pour un nouveau vlog, et le dimanche sur YouTube !

