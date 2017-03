Cette semaine dans le VlogMad n°60 (wow), des guests de qualitay dont une girafe et aussi de la bouffe.

Bonjour tout le monde ! J’espère que ça va bien.

Cette semaine, on a mangé. BEAUCOUP mangé. Mais bien mangé, surtout, et c’est ça qui est beau.

On a reçu des guests de folie ! Alison Wheeler et une bonne partie de l’équipe de Going to Brazil sont venus nous voir pour le CinémadZ du film en avant-première ! C’était chouette.

Paul Taylor est passé chez nous avant de monter sur scène au OneMadShow ! C’était amazing.

Sinon, on a pas mal dansé car il faut savoir rester fidèle à ses valeurs.

Fab a essayé de piquer le Snapchat de madmoiZelle à Lucie, aussi, le bougre. TU NOUS SUIS SUR SNAPCHAT ? On s’appelle madmoizellecom ! Abonne-toi ! Ça vaut le coup.

Voilà voilà.

À bientôt mon petit.

Bisous.

Ciao.

Bye.