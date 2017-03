Rencontre avec Nina, qui sillonne la France pour « Le Verre Politique »

Pour donner la parole aux 18-30 ans au cours de cette année politique, Nina a décidé de se lancer dans un grand tour de France afin de recueillir nos points de vue et nos idées.

Le 1er février, j’ai rencontré Nina qui s’est lancée dans une grande aventure : Le Verre Politique.

Jeune journaliste, elle sillonne la France depuis le 13 novembre et jusqu’au 7 mai — date du second tour de l’élection présidentielle. Une étape par semaine, pour aller boire des coups avec vous, avec nous, et dans un but précis : parler politique.

Capture d'écran du parcours de Nina dont toutes les étapes sont expliquées ici.

Car nous faisons partie de cette génération qu’on entend trop peu, et à qui Nina veut donner la parole. Alors, chaque semaine, elle partage un verre avec des jeunes entre 18 et 30 ans, devant sa caméra.

En ressortent de courtes vidéos qui prennent le pouls de notre génération et résument le propos de la soirée. À partir d’une question, émergent des réflexions et surtout des solutions, des idées.

Nina va aussi à la rencontre d’autres jeunes, en tête à tête, des discussions qui sont résumées dans des podcasts — toujours accompagnés d’un article, « mais c’est mieux d’écouter ».

Comment a-t-elle eu cette idée ? Qu’est-ce qui l’a poussée à se lancer ? Quels ont été les critères pour choisir ses étapes et qu’est-ce qu’elle observe au quotidien dans cette jeunesse française dont elle fait elle-même partie ?

C’est ce qu’elle prend le temps de nous raconter ici, avec beaucoup d’entrain et de passion.

L’écouter, c’est se prendre une bonne dose de courage et un shot d’espoir qui montre qu’on peut faire de belles choses, utiles. Et d’ailleurs, la journaliste explique dans l’interview qu’elle espère bien donner un second souffle à toutes ces bonnes idées dont elle se fait le porte-voix après le 7 mai.

La semaine où nous l’avons rencontrée, elle avait posé ses valises à Saint-Denis, où elle a pris un verre avec Hayat, Soufiane, Kévin et Maxence : des jeunes de tous les horizons.

