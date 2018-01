unREAL saison 3, le nouveau trailer promet encore du drama sur lit de caviar !

Everlasting est de retour au pays merveilleux de la télé-réalité américaine.

Pour cette troisième saison d’unREAL, on retrouve les productrices les plus manipulatrices de tous les temps, j’ai nommé Rachel Goldberg et (la maîtresse en la matière) Quinn King — qui porte son nom à merveille.

Le trailer d’unREAL saison 3 : égo, sexe et bastons

Shiri Appleby et Constance Zimmer se retrouvent à l’écran avec Caitlin Fitzgerald (Libby dans Masters of Sex) qui interprète la nouvelle célibataire d’Everlasting.

Après le drama toujours plus chaotique de la saison précédente, j’ai hâte et en même temps un peu peur de voir comment va se développer la saison 3.

Il semblerait que cette fois, la célibataire donne du fil à retordre aux productrices.

Cela n’empêchera vraisemblablement pas les coucheries et les trahisons auxquelles la série nous a habituées. Le premier épisode sera diffusé sur la chaîne américaine Lifetime, le 26 février.

