Comment retrouver ta fraîcheur après une grosse soirée ?

Bon article, mais j'ai juste une question par rapport aux cosmétiques : ce n'est pas tant le côté partenariat qui me dérange, au contraire je trouve que c'est un bon moyen de faire de la promo pour des produits qu'on aime et il y a aucun mal à ça... mais pourquoi le faire pour des produits hyper chimiques et bourrés d'agents nocifs pour la santé et l'environnement ? selon moi ça ne correspond pas tant à l'engagement prôné par madmoizelle... si on peut lire de (supers) articles sur le bien manger, ou sur le fait de cultiver ses propres plantes sans pesticides par exemple, pourquoi ensuite on lit des articles sur des produits super mauvais pour le corps et la terre ? alors qu'il y a tout autant d'équivalents de ce genre de fluide hydratant en bio, naturel, et respectueux de l'environnement ?