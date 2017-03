Tu as des questions sur l'hygiène dentaire qui restent sans réponses ? Marina t'embarque dans un tour d'horizon buccal pour une bouche saine et belle !

Pour une bouche saine, il suffit de se laver les dents 3 fois par jour, allez ciao !

Mais non, je plaisante, pars pas.

Tu te poses moult questions sur l’hygiène dentaire ? Ces interrogations te taraudent et tu ne trouves pas de réponses ? Eh bien sache que je me suis dit qu’il était temps de faire le point sur ce qu’il faut savoir pour une belle bouche en bonne santé !

Entre ce que l’on croit faire pour le bien de sa dentition (mais qui n’est pas vraiment efficace), les idées reçues sur le sujet, et tout ce qu’on peut lire sur Internet, je me suis dit que c’était le moment idéal pour tout remettre à plat.

J’ai donc posé toutes les questions qui me sont passées par la tête au Dr Jean-Philippe Roset, chirurgien-dentiste, qui a pu éclairer mes lanternes.

Le B.A-BA de l’hygiène dentaire

Déjà, pour entretenir une bonne hygiène dentaire, je pense qu’il faut bien connaître l’ennemi que l’on combat.

« C’est une cavité qui se forme avec la destruction progressive de la dent, par déminéralisation de l’émail et de la dentine. Elle se développe toujours de surface vers la profondeur de la dent. »

Cet ennemi, c’est la carie. Maintenant qu’on l’a identifié ensemble (si tu m’as un peu aidée), quelle stratégie mettre en place pour ne pas la voir s’attaquer à tes très chères quenottes ?

J’ai donc demandé au Dr Roset quels risques toi et moi on encourait si on ne se lavait pas les dents minimum 2 fois par jour.

« Le risque est l’accumulation d’aliments, l’acidification de la bouche, la formation de la plaque bactérienne et finalement de tartre. »

Et pendant combien de temps doit-on se laver les dents ? Tu penses à 3 minutes ? Moi aussi. Eh bien ce geste banal que l’on reproduit tous les jours ne nécessite pas plus de 2 minutes !

« L’UFSBD (l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire) recommande un brossage pendant 2 minutes matin et soir après les repas. »

Là ma chériiie ça va pas du tout, tu t’y prends mal.

Brosse à dents manuelle ou électrique, laquelle choisir ?

Là c’est un peu toi qui vois. En même temps c’est ta bouche, tu y fais bien ce que tu veux.

Si tu choisis la brosse à dents manuelle, il est recommandé de la prendre souple et avec une petite tête (plus jeune je pensais naïvement que plus la brosse était dure plus elle nettoyait bien, grossière erreur).

La souplesse des poils va permettre de déloger toute la nourriture coincée et la petite tête aide notamment à nettoyer efficacement les dents du fond.

Quand tu te rends compte que t’as acheté une brosse à dents dure.

Comme le souligne le Dr Roset, la brosse à dents électrique, quant à elle, « permet un brossage très efficace tant pour les surfaces dentaires que les espaces inter-dentaires et les gencives ».

Les prix varient énormément d’une marque à l’autre, je ne peux que trop te recommander de te faire conseiller par ton dentiste. Les brosses à dents les plus basiques commencent aux alentours de 30€.

Comment prendre soin de ses dents sensibles ?

Les dents sensibles demandent plus de soin et d’attention. Alors on ne lésine pas !

« En prévention, il faut limiter le grignotage, les aliments et produits acides et sucrés qui attaquent l’émail. Il faut se laver les dents avec une brosse souple et un dentifrice fluoré, après une prise alimentaire dans la journée il faut penser à mâcher un chewing-gum sans sucre durant 20 minutes ou à se rincer la bouche à l’eau. Il existe aussi des dentifrices qui sont indiqués pour ce type de pathologie. »

Comment lutter contre la mauvaise haleine ?

Si ce n’est pas de l’ordre de la pathologie, le bon sens est de mise pour lutter contre ce petit désagrément.

« Seul un brossage méticuleux le soir et le matin, avec toutes les autres recommandations d’hygiène bucco-dentaire, limite cette haleine. On peut aussi brosser la langue et les muqueuses avec la brosse à dents ou un outil spécifique. Consulter une fois par an son dentiste, éviter le tabac et l’alcool ainsi que les aliments qui modifient l’haleine : l’ail, l’oignon, les épices, etc. »

Comment blanchir des dents jaunes ?

Tes dents ont perdu leur blancheur d’antan, tu aimerais bien y remédier de façon naturelle (sans passer par la case blanchiment professionnel) ?

Tu peux creuser du côté du bicarbonate de soude, et non pas du citron, bien qu’il soit plébiscité pour ses effets blanchissants !

« Le citron et le bicarbonate de soude sont souvent assimilés à des produits « dits » blanchissants. Le citron est à proscrire car l’acide va déminéraliser les dents et les fragiliser. Le bicarbonate de sodium a lui des propriétés antibactériennes et légèrement éclaircissantes, il élimine l’acidité et diminue le risque de caries. Il peut être ajouté au dentifrice ou mélangé à de l’eau. »

Faire attention à ne pas abuser du bicarbonate de soude qui peut s’avérer abrasif pour les dents si utilisé à outrance (une utilisation tous les 10 jours est suffisante) (merci à une lectrice de m’avoir apporté cette information !).

La révélation de fin d’article à laquelle tu n’étais pas prêt•e

Je ne sais pas si t’es prêt•e à entendre ça, mais il fallait que ça sorte.

Le dentifrice se pose sur une brosse à dent…(roulement de tambours) SÈCHE. Eh oui messieurs-dames.

Mindblown.

Moi qui ai mouillé ma brosse à dents pendant des années, le cœur léger, sans penser au lendemain. Eh bien non, on oublie tout et on recommence !

« La brosse à dents ne doit pas être mouillée afin de profiter pleinement des effets du fluor. »

Sélection spéciale hygiène dentaire au top

Je pense que ça fait beaucoup à digérer pour aujourd’hui, je te propose qu’on reste là-dessus. À toi de jouer pour un sourire à la Jim Carrey !

