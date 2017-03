Sheldon, le spin-off de la comédie The Big Bang Theory, donne enfin de ses nouvelles !

Le spin-off de The Big Bang Theory se précise. Sobrement intitulé Sheldon, vous l’aurez deviné, il s’agit d’un spin-off qui se concentrera uniquement sur Sheldon Cooper. Et plus précisément, son enfance au Texas.

C’est le jeune Iain Armitage, vu dans Big Little Lies (où il interprétait le fils de Shailene Woodley) qui est pressenti pour le rôle. Il tient également une chaîne YouTube IainLovesTheater où il critique des comédies musicales ou des pièces de théâtre. C’est trop chou.

Quant au rôle de la mère de Sheldon, Mary Cooper, le nom de Zoe Perry se murmure. Pour la petite anecdote, l’actuelle Mary Cooper est jouée par la mère de Zoe Perry, Laurie Metcalf, qui a été nommée pour un Emmy grâce à ce rôle.

Selon Variety, même si aucune commande de pilote n’a encore été effectuée, Sheldon pourrait bien se lancer avec une première saison de 13 épisodes.

Jim Parsons, le Sheldon original, servira de producteur exécutif à la comédie.

