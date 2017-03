Le sextoy Power Rangers, parce que la seule limite est l’imagination

Des sextoys inspirés de Power Rangers. Parce que c'est chouette de se masturber et que c'est aussi cool de s'amuser. ¯\_(ツ)_/¯

Mise à jour du 1er mars 2017 — Geeky Sex Toys, la marque de jouets pour adultes geek a encore frappé ! Dans une vidéo, la petite entreprise présente son dernier objet en vente : le plug anal Power Rangers !

Il y en a de toutes les couleurs et toutes les tailles, pour apprécier le plaisir anal tout en s’amusant. La vidéo de présentation est en anglais mais je vous propose un petit résumé ci-dessous.

Ces plugs ont un bout conique pour une insertion en douceur, et une base solide pour ne pas se faire aspirer.

Le tout est raconté avec un regard qui inspire (ou pas) confiance

Le présentateur précise que comme ces objets ont un nombre très élevé de détails, il faut faire attention à très bien les nettoyer avant et après chaque utilisation. Et puis bon, comme d’habitude, utilisez du lubrifiant en quantité !

Si vous voulez vous en acheter un, ça se passe par ici et ça vous coûtera entre 39 et 49$. Have fun !

Article initialement publié le 10 février 2017 — Internet est un monde merveilleux. Seulement parfois, les merveilles se révèlent être surprenantes.

Ici, j’ai presque envie de me dire qu’elles me trouent le cul.

Geeky Sex Toys est une marque de jouets pour adultes basée en Australie. Comme son nom l’indique, elle propose des sextoys pour les geeks, parce que tant qu’à se toucher, autant que ce soit rigolo.

« Notre but est de changer les opinions sur les jouets pour adultes en les ré-imaginant d’une manière fun et nerdy. (…) Nous pensons que les sextoys ne devraient pas être uniquement un outil pour vous faire jouir. Ils doivent être amusants, divertissants et visuellement plaisants (et puis physiquement plaisants aussi !). »

Le mec d’Into The Wild a dit que le bonheur n’est réel que partagé. Alors moi, telle une Padmé Amidala du sexe, je partage.

Le godemiché Alien

Après tout, pourquoi se toucher avec les mains quand on peut se palucher avec quelque chose de dégueulasse ?

À 69$ sur Geeky Sex Toys

Le sextoy licorne

Si vous aussi vous en avez ras-le-cul des licornes, sachez que cette expression peut devenir du premier degré.

À 50$ sur Geeky Sex Toys

Le plug anal C-3PO

Je vais me contenter de citer ma cheffe Mymy :

« Tu imagines. Un mec enlève son slip. Tu vois ça. Qui sort de son cul. Adieu. »

Coucou toi :)

À 49$ sur Geeky Sex Toys

Le godemiché Superman

IL A MÊME UNE CAPE ! POUR TE FAIRE VOLER AU SEPTIÈME CIEL ! ILS DISENT QU’IL ARRIVE DE LA PLANÈTE CLIT-TON ! DES BARRES !

À 69$ sur Geeky Sex Toys

Le plug Batman

Marche également comme écarte-fesses pour bronzer AUSSI de la raie du cul.

À 39$ sur Geeky Sex Toys

Le godemiché sabre laser (qui brille dans le noir)

Parce qu’il fait bien noir dans les cavités de nos corps.

À 199$ sur Geeky Sex Toys

Le godemiché épée

Pour des orgasmes tranchants.

À 149$ sur Geeky Sex Toys

J’aimerais vous quitter sur ça mais j’ai un dernier jeu de mots à vous partager. J’ai déjeuner chez un ami qui fait du roller derby. Son pseudo de joueur, c’est Krim Paillette.

Parce que dans Krim Paillette, il y a Creampie.

C’est tout pour moi, merci.

À lire aussi : Les sextoys Pokémon Go sont là, parce que l’Internet reste l’Internet