Te souviens-tu de ce débat qui avait secoué la campagne présidentielle en 2017 ? Non, je ne parle pas du revenu universel, mais d’un autre projet présenté comme s’adressant à toutes et tous les citoyens : le service national universel.

Défendue par Emmanuel Macron pendant sa campagne, cette idée est toujours d’actualité. Une mission d’information a notamment été confiée à dix député·es. C’est-à-dire qu’ils se sont penchés sur le sujet, afin d’explorer les pistes possibles concernant la mise en place d’un tel projet, avant de rendre leurs conclusions au gouvernement fin janvier.

C’est ce qu’explique cet article paru dans Le Point.

Beaucoup de bruit avait été fait autour de cette proposition, entre les pros, les antis, et au milieu, les personnes qui ne comprennent pas exactement où on veut en venir. Et pour cause, car pour l’heure, cette proposition reste relativement floue.

Un service national universel, comment ça et pour quoi faire ?

Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron parlait d’un « service militaire obligatoire et universel d’un mois ».

Mais à ce jour, l’intitulé, le contenu et les conditions d’une telle formation demeurent en réflexion. Il ne s’agirait pas seulement de mobiliser l’armée puisque d’ailleurs, il ne s’agirait pas à proprement parler d’un service militaire selon Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées :

« Comme il ne s’agit pas d’un service militaire mais d’un service national, le ministère de l’Éducation nationale sans doute, le ministère de l’Intérieur peut-être, voire d’autres ministères y participeront. »

Quant au contenu de ce mois de service, la secrétaire d’État avait mentionné en octobre dernier les objectifs suivants :

« L’enjeu est important : faire en sorte que la jeunesse se rencontre, provoquer un brassage parmi les jeunes, leur parler de la sécurité, de la citoyenneté, de la Nation, etc. Tous ces sujets sont importants. Ce sera l’occasion de leur donner certains repères, en particulier pour ceux qui en manquent. Ce sera en tout cas l’occasion de leur montrer ce que sont les armées et nos systèmes de défense, et l’intérêt qu’il y a à se regrouper et à s’entraider pour défendre la Nation. »

Citée dans Le Point, ses propos y sont développés ainsi :

« Une formation bénéficiant à des « jeunes qui soient protecteurs du pays. Ils pourraient y apprendre les gestes qui sauvent, la conduite à tenir en cas de cataclysme, d’attentats, d’état de guerre. » »

Un service national universel, pour former une garde nationale mobilisable ?

À partir des déclarations que l’on glane ça et là, de nombreuses interrogations émergent et peuvent alimenter le débat.

Faut-il s’attendre à des cours d’éducation civique, à des modules de secourisme, à une plongée au cœur du fonctionnement de l’Armée et de ses différents corps professionnels – étant donné que l’un des objectifs affichés est de permettre à ceux qui le souhaitent d’accéder plus facilement à ces carrières, à ces types de postes ?

Et surtout : est-ce que cela signifie le recours possible à la mobilisation en cas d’urgence climatique/sécuritaire/que sais-je encore, sans qu’il soit possible pour les jeunes concerné·es de la refuser ?

Cette possibilité avait en effet été abordée au cours de la campagne présidentielle.

De même, les termes « jeunes aptes » sont mentionnés, mais pas les critères qui définissent la capacité à remplir cette nouvelle obligation. Sont-ils physiques, alors qu’on ne sait pas précisément si la formation impliquerait des exercices sportifs ?

Dans la pratique, comment ce service national universel serait-il mis en place ?

Dans les différentes prises de paroles, l’argument de la mixité sociale est régulièrement avancé pour défendre le projet. Mais là encore, selon les modalités décidées, l’objectif peut être atteint, ou pas.

Par exemple, est-ce que l’on sera mobilisé·es selon la zone géographique où l’on habite ? Est-ce vraiment pertinent si on se retrouve avec les mêmes personnes que celles avec lesquelles on était déjà au lycée ?

On sait aussi que cette formation devrait mobiliser chaque jeune pendant un mois, entre ses 18 et 21 ans, mais pourra-t-on choisir la période exacte ou nous sera-t-elle imposée ? Comment concilier cela avec des études par exemple, ou avec un travail, une alternance ?

À ce sujet, une vraie question se pose également sur la possibilité d’être rémunéré·e ou non. Si l’on a déjà un poste, quel que soit notre statut, d’auto-entrepreneur précaire à salarié en CDI, peut on prétendre à un salaire pour compenser la perte de revenu ?

Si cela a lieu pendant les vacances scolaires, comment gérer les cas où les jeunes avaient prévu de travailler pour financer leurs études pendant l’été ? Et pendant les cours, comment éviter de prendre du retard sur le programme ?

Certains critères physiques seront-ils requis comme c’est le cas dans l’armée, par exemple sur la coupe de cheveux réglementaire, ou encore concernant le port de l’uniforme ?

Il est indiqué que ce sera universel et que cela concernera femmes et hommes, mais est-ce que les formations seront mixtes ?

Que se passe-t-il si l’on ne s’y rend pas ? Est-ce une obligation pour obtenir des diplômes et permis comme c’est le cas actuellement pour la journée défense et citoyenneté ?

Il était mentionné dans la proposition originelle la possibilité d’invoquer une objection de conscience dans le cas où l’on serait opposé au maniement des armes, comme c’était le cas pour le service militaire.

Mais sera-t-elle maintenue dans la mesure où la formation ne devrait pas contenir de module sur le maniement des armes selon de plus récentes déclarations ?

Quelles dimensions morales pour le service national universel ?

Les réponses à ces questions conditionnent beaucoup l’avis que l’on se ferait d’un tel projet. Mais en débattant à la rédaction, outre les aspects « techniques », c’est surtout l’objectif moral et philosophique qui nous a fait réfléchir.

On nous parle de « la sécurité, de la citoyenneté, de la Nation », des termes derrière lesquels on peut tout mettre.

Par exemple, cela peut recouvrir une éducation à l’égalité, au vivre ensemble, dans laquelle on pourrait même envisager d’inclure des modules sur les questions de genre qui restent très peu abordées au cours du cursus scolaire…

On peut aussi y projeter des discours très traditionnels et conservateurs sur la sécurité et la Nation : en bref, selon que les intentions du gouvernement soient progressistes ou conservatrices, le débat n’est plus le même.

Mais peut-être cela vise-t-il à faire émerger des débats, fournir des clés de réflexion sans donner les réponses pour autant ?

Ces questions sont légitimes, d’autant plus qu’il y a quelques semaines, France Info révélait que l’une des pistes étudiées par les parlementaires relevait du « parcours citoyen ».

Une formation qui s’étalerait sur les années collège et serait davantage portée par l’Éducation Nationale, ce qui semblait être une piste correspondant davantage aux ambitions d’ « éducation civique » décrites.

Mais dans son discours du 19 janvier, Emmanuel Macron a semblé balayer cette possibilité pour réaffirmer la formule qu’il préconisait dès le départ :

« Je veux rassurer chacun : [le projet] sera mené à son terme, il entrera à bon port, il sera conduit par l’ensemble des ministères concernés, et pas simplement par le ministère des Armées. Il aura un financement ad hoc, qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire. »

Cette dernière précision visait à calmer les inquiétude de l’Armée, qui n’estimait pas avoir les moyens de mettre en place cette proposition.

Ces nombreuses interrogations laissent de la marge quant à l’élaboration du projet. Et toi, comment te positionnes-tu sur ces différentes pistes, que penses-tu du service national universel ?