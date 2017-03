Trois salades légères pour fêter le printemps

Les salades légères, l'incontournable des jours ensoleillés où on a juste envie de quelque chose de frais. Voici trois recettes originales et rapides !

– Initialement publié le 16 avril 2015

Quand viennent les beaux jours, on a souvent envie de plats plus légers et digestes qu’une bonne raclette d’hiver. Dans ces cas-là, les salades deviennent bien pratiques ! Voici trois recettes légères et rapides qui changent un peu de la traditionnelle tomates/mozza.

(NB : toutes les recettes servent à peu près deux personnes.)

Radis et pesto aux amandes

Je porte un amour inconditionnel aux radis. Dès que les beaux jours arrivent, j’en fais plein de salades : j’aime beaucoup leur côté piquant et rafraîchissant à la fois.

Pour cette salade, il vous suffit de prendre deux poignées de radis (lavés) et de les couper en rondelles. Mixez deux poignées de basilic avec une gousse d’ail écrasée (moi je l’écrase avant parce que comme c’est petit le mixer risque de tout broyer sauf l’ail et qui se retrouve avec le gros bout d’ail surprise à croquer ? MOI). Ajoutez également 150g d’amandes émondées, trois cuillères à soupe d’huile d’olive et (facultatif) une bonne pincée de parmesan.

Mixez bien, versez sur les radis en rondelles, salez-poivrez et c’est prêt ! Une bonne salade légère, ça fait du bien.

Brocoli cru et sauce à l’aneth

Ah, le brocolis cru… Je lui voue un amour aussi inconditionnel qu’est la haine que je lui porte quand il est cuit. Dans cette recette, il fait des merveilles en tout cas. Si vous ne le supportez pas du tout vous pouvez le remplacer par du chou blanc cru ou du chou rouge !

Commencez par couper et séparer en morceaux une moitié de brocoli. Ensuite, lavez ces morceaux. Dans un bol, mélangez un yaourt à la grecque avec deux cuillères à soupe d’aneth. Pressez-y une gousse d’ail, salez-poivrez et remuez bien à la cuillère. Mettez vos morceaux de brocolis dans un saladier et nappez avec la sauce à l’aneth.

Et BOUM C’EST PRÊT. Olala c’était tellement rapide que vous avez remonté le temps ! Bon peut-être pas mais c’est toujours sympa de se prendre pour Superman.

Avocat, citron vert et oignon blanc

Oui ben les avocats on les présente plus, hein : je pourrais leur chanter des chansons d’amour toute la journée et même les cuisiner en tartes, je ne recule devant rien. Je vous conseille donc cette salade rapide pour les soirs de printemps où vous avez la flemme de faire quelque chose de trop élaboré !

Commencez par couper deux avocats en morceaux puis faites de même avec une moitié d’oignon blanc (ou un oignon blanc entier, selon vos goûts et votre tolérance au piquant). Mélangez-moi tout ça puis arrosez de quelques gouttes de jus de citron vert.

Salez, poivrez, remuez et c’est prêt en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « Eh ça irait super bien avec des nachos ».

Et vous, vous kiffez quoi comme salades ?