Riverdale saison 2, c’est enfin reparti !

Mis à jour le 18 janvier

Tu avais le moral en berne depuis que les ados de Riverdale avaient subitement disparu de ton écran ?

Tu peux souffler, ils font leur come-back aujourd’hui, le 18 janvier 2018 !

Riverdale saison 2 reprend ce 18 janvier

Après de longues semaines d’absence, la série événement revient pour un Winter Premiere qui devrait s’annoncer épique.

Et pour cause : les Serpents vont faire leur rentrée au lycée de Riverdale…

Je mentirais si je te disais que je suis une fan invétérée de la série. Cela dit, je pense à toi qui l’es peut-être, et je me réjouis ! Car c’est toujours une satisfaction intense de déguster un nouvel épisode après une longue attente.

Riverdale a un épisode spécial avec des youtubeurs

Hier, Netflix a posté sur sa chaine YouTube un épisode surprise et pour le moins spécial…

En effet, 4 youtubeurs et youtubeuses américaines (Clara Marz, Mademoiselle Gloria, Sundy Jules et Sulivan Gwed) ont pu jouer dans l’univers de la série à l’occasion d’un épisode surprise.

Un peu à la manière de Nabilla Benattia dans Orange is the New Black.

Décidément, Netflix rivalise d’imagination pour nous divertir. Et c’est réussi !

Riverdale saison 2, c’est parti !

Mis à jour le 11 octobre 2017

Les ados de Riverdale font leur come-back aujourd’hui sur la CW ! Il faudra attendre demain pour pouvoir mater le premier épisode de cette saison 2 sur Netflix.

Ce thriller sur fond de lycée me rappelle mes années d’adolescence : les clans qui ne se mélangent pas, les sportifs aux gros muscles au sommet de la pyramide de la popularité et… en fait c’est tout.

Tout le reste, c’est juste ce que j’ai fantasmé pendant des années.

Le bal de promo, les cheerleaders, les casiers, la reine des abeilles : autant de choses que nous n’avons pas en France et qui m’ont donc fait rêver. Alors que quand on y regarde de plus près…c’est la merde bordel !

Quoi qu’il en soit, sexe, amour, et mystère seront probablement au rendez-vous ce soir. Et petite info : l’ex de Veronica va venir foutre la pagaille à Riverdale…

Des nouvelles de Riverdale saison 2

Mis à jour le 11 août 2017

En attendant le 11 octobre pour la saison 2 de Riverdale, une petite news côté scénario a été apportée par EW.

L’ex de Veronica va venir semer le trouble à Riverdale. Droit venu de New York, sous ses airs innocents, Nick St. Clair un ancien camarade de classe de Ronnie, est en fait un fuckboy en herbe. Il va mettre à mal la relation entre la brunette et Archie, toute fraîche en cette fin de saison 1.

Et ce sera l’acteur Graham Phillips, le Zach de The Good Wife, qui aura le plaisir de camper ce personnage. Il s’annonce assez odieux, et on le verra dans au moins deux épisodes.

Fitting in!!! 😬 A post shared by Graham Phillips (@grahamphillips) on Jul 17, 2017 at 4:05am PDT

Nouvelle bande-annonce pour Riverdale saison 2 !

Mis à jour le 23 juillet 2017

Les nouvelles informations et bande-annonces relatives à l’univers des séries sont nombreuses, car le Comic Con se déroule actuellement à San Diego ! Les fans et les membres du casting des différents programmes se rencontrent, pendant que le reste du monde profite des bande-annonces attendues, qui sont dévoilées à cette occasion.

C’est le cas pour Riverdale saison 2, qui s’offre un extrait certes court, mais informatif…

On en sait donc un peu plus sur le sort de la victime…

Le bêtisier de la première saison de Riverdale !

Publié le 12 juin 2017

En bonus, voici le bêtisier du tournage de la saison 1, suivie de l’extrait que je viens de vous donner. Beaucoup (trop) de gens BEAUX sur ce tournage, je vous dis…

La France a pu découvrir Riverdale grâce à Netflix, quasiment en même temps que les Américain•es (à 24 heures près).

Cette série de la CW mélange mystère, potes et rousseur, tout ça dans un lycée de petite ville. Beaucoup ont hâte de la retrouver !

Riverdale, pour rappel, c’est aussi l’adaptation de la bande dessinée Archie Comics, que vous avez pu connaître plus jeunes avec le dessin animé Archie, mystère et compagnie.

Quand commence la saison 2 de Riverdale ?

N’y allons pas par quatre chemins : Riverdale reviendra plus tôt que prévu. Rendez-vous à l’automne, le 8 octobre pour être exacte — quelques semaines avant Stranger Things saison 2 !

Il se pourrait que cette nouvelle saison soit composée de 22 épisodes au lieu de 13 ! C’est ce que laisse présager l’avancée dans le calendrier.

On connaît même le titre du premier épisode de la saison 2 : Chapter Fourteen: A Kiss Before Dying (Chapitre quatorze : un baiser avant de mourir).

Here we go. Season Two of #Riverdale is officially underway! Are you ready? pic.twitter.com/tPvMcRzv8t — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) May 23, 2017

QUI VA MOURIR ?

Changement de casting pour un personnage de Riverdale

On a appris par TVLine que l’acteur Ross Butler, qui interprétait Reggie, sera remplacé par Charles Melton.

Vous avez peut-être vu Ross Butler dans 13 Reasons Why : il y joue le rôle de Zach. C’est un conflit de planning qui l’oblige à se désister de Riverdale.

Ne soyez pas surpris•es du coup si le visage du personnage change !

#Riverdale picked up for a second season! Thanks for tuning in everyone, were all so excited to keep it rollin! pic.twitter.com/kgnRlibQqQ — Ross Butler (@RossButler) March 7, 2017

Ce qu’on verra dans la saison 2 de Riverdale

La saison 2 va commencer pile là où la première s’est arrêtée.

Roberto Aguirre-Sacasa, le showrunner de la série, a annoncé au Hollywood Reporter que les événements de la saison 1 allaient profondément changer Archie. Notre héros va pencher vers le côté obscur.

Attention spoilers !

La saison 1 de Riverdale s’achève sur un cliffhanger insoutenable : Fred Andrews, le père d’Archie, se fait tirer dessus. Mais par qui ? Va-t-il survivre à cette blessure ? En est-ce fini de « Dylan-de-Beverly-Hills » dans Riverdale ?!

Cette ultime tragédie va secouer Archie après une année déjà riche en émotions. Reste à voir comment il va réagir…

Vivement le 8 octobre pour Riverdale saison 2 !

