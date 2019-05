Connais-tu vraiment les règles officielles du UNO ?

INTERNET EST EN SUEUR ! Le compte Twitter officiel du jeu de cartes UNO a révélé une information de la plus haute importance concernant les règles du jeu, et les rageux ragent COMME JAJA.

Ne me frappez pas, je ne fais que mon taf de journaliste.

Cette fameuse règle concerne la carte +4. Mais si tu sais, celle qui t’a fait pleurer quand tu avais 7 ans parce que ton cousin s’acharnait sur toi.

Sans doute t’est-il déjà arrivé, juste après t’être pris un +4 de bâtard, de te venger avec mesquinerie en claquant le +2 qui te restait en main pour tout refiler au joueur suivant. Celui-ci se retrouvait alors avec 6 cartes à piocher sans avoir rien demandé.

Eh bien sache que ceci N’EST PAS AUTORISÉ. Et c’est pas moi qui le dis, ce sont les créateurs du jeu eux-mêmes.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h

— UNO (@realUNOgame) May 4, 2019