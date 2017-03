Hépar et le caca : l'amour enfin vécu au grand jour car pourquoi se cacher quand on est heureux ? C'est vous, les pubs pour les pruneaux, que je vise.

T’as sûrement déjà croisé le chemin de la nouvelle pub Hépar en pensant « attends, quoi ? » et tu n’es pas le/la seul•e ! La semaine dernière, la marque a lâché sa nouvelle campagne publicitaire sur les réseaux sociaux et on peut dire que ça change des spots pour l’eau qu’on voit d’habitude.

Hépar c’est un peu la marque qui nous fait glousser sous cape. Tu vois une bouteille dans le sac de quelqu’un tu penses à ta mère qui te dit « bois ça c’est bon pour le transit ! ». Comme le transit c’est le caca, tu ricanes en restant persuadé•e que c’est peut-être juste toi qui le vois comme ça.

La marque a décidé d’embrasser cette réputation d’eau qui fait faire caca avec une nouvelle pub formidable qui répertorie les meilleures expressions fécales.

Ce jemenfoutisme (oui je parle comme une prof d’allemand de 55 ans laisse-moi), cet humour, cette richesse et cette franche acceptation du fait que Hépar fasse faire caca, c’est hyper rafraîchissant !

Hépar aborde les vrais sujets

Imagine si tout le monde faisait pareil, et quand je dis tout le monde, je pense surtout aux annonces pour les pruneaux et les yaourts.

Parce que des gens qui rient dans un pré ça me parle beaucoup moins que quelqu’un qui pose une pêche quand je pense aux pruneaux. Pareil pour le petit schéma à la C’est pas Sorcier pour les pubs de yaourts : t’as juste envie de hurler C’EST PARCE QUE ÇA AIDE À FAIRE CACA.

Cette parodie de pub pour l’eau est vraiment ma nouvelle inspiration lifestyle et tu sais pourquoi ?

Parce qu’elle s’emmerde pas à faire genre les femmes sont juste des nymphes qui se baladent robe au vent et cheveux brillants tous les jours : elles font caca comme tout le monde mon gars, elles ont des problèmes de digestion, elles sont ballonnées et même parfois elles ont envie de péter.

Qui est désolée dans l’assistance ? Certainement pas ma gueule. Petit défi pour finir, balancez toutes les expressions que la vidéo recense en commentaire !

Moi je suis un peu déçue, il manque la taupe au guichet et le cigare au bord des lèvres mais bon personne n’est parfait.

À lire aussi : Son caca l’a rendue célèbre… et après ?