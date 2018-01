Vote pour le Prix des Lectrices 2018, la sélection donne envie !

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un partenariat commercial avec Milady.

Le Prix des Lectrices a été créé en 2014. Il vise à récompenser un roman particulièrement plébiscité parmi une sélection de titres des éditions Milady dans la catégorie littérature !

Le vote est entièrement entre les mains des participantes, qui doivent se rendre sur le site Prixdeslectrices.fr. En vous inscrivant à un tirage au sort, vous pouvez au passage espérer garnir votre bibliothèques en remportant quelques livres en plus, et même un week-end pour deux personnes !

Échauffez bien vos index car madmoiZelle est cette année encore partenaire du prix, et je vous propose aujourd’hui de découvrir la liste fort variée des livres qui sont en compétition !

Amoureuse des livres depuis toujours, Posy travaille dans une vieille librairie londonienne et passe son temps à lire des romans d’amour.

À la mort de l’excentrique propriétaire des lieux, elle hérite de cette institution qui périclite à vue d’œil.

Posy remue ciel et terre pour éviter la faillite et fonder la librairie de ses rêves, spécialisée dans les romans d’amour, Au bonheur des tendres.

Mais Sebastian, le petit-fils de la défunte propriétaire – et accessoirement le plus grossier des Londoniens – est bien décidé à faire de sa vie un enfer : ses goûts littéraires et ses intérêts sont opposés aux siens.

Alors que Posy se démène pour sauver la librairie, elle tombe bien malgré elle sous le charme de son ennemi juré…