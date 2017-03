Pourquoi Pikachu n'est-il pas dans une Pokéball ? Vous avez oublié les débuts de Pokémon ? Pas de souci, le film Pokemon : I Choose You va vous remettre dans le bain de la nostalgie !

Pokémon GO ? Ouais, ouais, c’est chouette.

Un nouveau film Pokémon qui revient au début de l’amitié entre Sacha et Pikachu ? Bon sang, la moi de 10 ans sautille comme une petite folle.

Tout est en japonais pour le moment, mais la version sous-titrée ne saurait tarder. En tout cas, je me rappelle quand même du moment où le professeur Chen remet Pikachu à Sacha. Et qu’il ne veut pas rentrer dans la Pokéball ce sacripant !

Sacha quitte à peine Bourg-Palette que des événements incroyables se déroulent…

Dans la série animée, les deux compagnons rencontrent Ho-Oh, l’oiseau légendaire des versions Or/Argent, très tôt dans l’histoire.

Dans cette bande-annonce, on voit qu’il laisse tomber une plume Arcenci’Aile ce qui permettra à nos valeureux aventuriers de le retrouver.

Si on compare plan par plan les images du trailer aux premiers épisodes du dessin animé, on s’aperçoit de quelques différences. Sacha ne porte plus des gants pour se protéger de l’électricité de la souris jaune par exemple !

Franchement, je me rappelle avoir vu le film Pokémon Mewtwo contre-attaque, et je pense avoir un peu zappé les autres. Mais ce Pokemon : I Choose You me fait drôlement envie, rien que pour le côté nostalgique.

Le long-métrage sortira au Japon le 15 juillet 2017 et reste sans date chez nous pour le moment, mais j’espère bien qu’il y verra le jour !

