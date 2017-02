Playlist pour se préparer de bonne humeur le matin

Je propose ma petite playlist après avoir bien pris note de vos super suggestions



- Ain't no mountain high enough (Marvin Gay)

- I'm so excited (The pointer sister)

- I lived (OneRepublic)

- I will survive (Gloria Gaynor) ou la variante de Glee Survivor / I will survive, et là t'es prête à conquérir le monde.

- On Top of the world (Imagine Dragons)

- Destin (Céline Dion)

- I Smile (Kirk Franklin) pour le point Gospel