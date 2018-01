4 conseils pour danser toute la nuit sans y laisser ta vie

À chaque Grosse Teuf, c’est la même chose : je suis persuadée d’être trop fatiguée, d’y aller pour une heure ou deux, d’être rentrée chez moi avec le dernier métro et de dormir profondément avant la fin du karaoké géant.

À chaque Grosse Teuf, c’est la même chose : je regarde les lumières s’allumer et les portes s’ouvrir à 6h du matin en balbutiant « que… quoi ? C’est déjà fini ? ».

Au fil des soirées, j’ai appris à éviter les erreurs de débutante et à mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas payer pendant 48h cette nuit blanche de folie.

Je vous livre mes conseils, à mettre en pratique pour la Grosse Teuf qui aura lieu ce 19 janvier !

Un bon repas avant de partir en soirée

La tentation du kebab sur la route ou de l’apéro entre potes est forte, mais pour avoir fait une Grosse Teuf entière avec uniquement des Curly et des cornichons dans l’estomac, je te conseillerais de t’orienter vers un vrai dîner.

La fête commence à 23h30, ça te laisse le temps de manger avant de retrouver ta bande… ou de faire un repas à plusieurs !

Il faut un truc qui tient bien au corps, sans être trop lourd ou te compliquer la digestion. Personnellement, j’aime bien faire des pâtes avec des légumes verts, genre des choux de Bruxelles grillés revenus dans de la crème avec du parmesan.

Sinon, alliez l’utile à l’agréable et foncez sur les pâtes au vin rouge et aux oignons de Margaux ! Une petite tuerie qui vous permettra de siffler du pinard tranquillement en cuisinant.

Mais attention à ne pas oublier de…

S’hydrater avant une grosse soirée

S’hydrater, oui tu l’as deviné.

Pendant la soirée, tu vas peut-être boire de l’alcool, qui déshydrate, ou des boissons sucrées type soda, cocktails de jus de fruits… en plus, tu vas suer, danser, t’époumoner. Il faut donner à ton corps assez d’eau pour être prêt•e !

L’avantage de t’hydrater en amont, au moment du dîner, c’est que tu auras le temps d’intégrer toute cette bonne eau et de faire pipi avant de partir. TMTC que l’envie pressante dans la file d’attente pour les vestiaires, c’est pas la joie.

Que porter pour une grosse soirée ?

Je vois des gens en talons, en robe moulante, en body ou en corset à la Grosse Teuf.

Je les respecte comme on respecte un magicien très puissant, aux capacités hors du commun : de loin, et en admettant tout à fait que je suis incapable de tenir plus d’une heure dans ce genre d’accoutrement.

Si tu n’es pas sûr•e de ta capacité à survivre dans des vêtements inconfortables, voici l’attirail que je te conseille :

Des chaussures plates (et que tu peux salir, car un verre renversé est vite arrivé)

(et que tu peux salir, car un verre renversé est vite arrivé) Un short ou un jean , mais pas forcément slim car il fait vite TRÈS chaud

ou un , mais pas forcément slim car il fait vite TRÈS chaud Un t-shirt léger (en sachant que tu vas suer)

léger (en sachant que tu vas suer) Une casquette ou une coiffure qui te dégage un peu le visage si tu as les cheveux longs

Et par-dessus tout ça, un petit sac à dos qui te laisse les mains libres et contient :

Un peu d’ argent pour tes consommations

pour tes consommations Des mouchoirs (pour t’éponger, et pour les pénuries de papier toilette)

(pour t’éponger, et pour les pénuries de papier toilette) Un petit pschitt d’ eau thermale si tu es très sensible à la chaleur

si tu es très sensible à la chaleur Des lingettes pour béb é si tu veux te rafraîchir pendant la soirée

é si tu veux te rafraîchir pendant la soirée Des boules Quies pour protéger tes jolies oreilles

Mais pas ton chat. Pour l’amour de ton chat.

Comment se reposer pendant la soirée ?

Ce que j’adore à la Bellevilloise, c’est la séparation entre la salle karaoké et le club, au sous-sol. Ça fait de la place pour circuler et se reposer un peu loin du bruit.

Il y a aussi un grand fumoir à l’air libre qui permet de respirer… même si ça sent la clope, forcément !

TON CHAT IL VA FINIR COMME ÇA SI TU L’EMMÈNES !

Dans tous les cas, pour te reposer pendant la soirée, n’hésite pas à t’isoler au maximum, idéalement à prendre l’air si c’est possible. Petit conseil, dis à tes potes que tu te mets à l’écart… sinon ils risquent de paniquer et de te chercher partout !

Tu te souviens du point #2, l’hydratation ? Il est tout aussi important PENDANT la fête qu’avant ! Alterne consommation et verre d’eau au bar : tu feras beaucoup pipi, mais tu éviteras la bonne grosse barre en travers du crâne le lendemain.

En résumé…

Et voilà, tu es fin prêt•e pour une nuit blanche à danser sur du Taylor Swift et à brailler du Kyo ! Rendez-vous vendredi !