Le Nokia 3310 et le Snake sont de retour officiellement !

Avec le Nokia 3310 version 2017, Nokia revient très fort dans la hype des constructeurs de smartphones avec l'annonce de leur modèle cultissime.

Nokia aura donc réussi à créer l’événement lors du Mobile World Congress 2017, la grand-messe de tout ce qui est portable qui se tient à Barcelone à partir de demain.

Le constructeur a annoncé la sortie d’une version remixée du mythique Nokia 3310. Au programme : un design revu au goût du jour, un écran couleur, un appareil photo de 2 mégapixels, une version colorée de Snake, une autonomie à toute épreuve (22 jours annoncés !) et un prix bien sûr abordable – 49€.

À voir lors de sa sortie, prévue pour le second semestre 2017, si le bestiau est aussi increvable et indestructible que son prédécesseur.

Si l’annonce fait déjà ronchonner les ronchons du « c’était mieux avant », chez madmoiZelle, on n’est pas vraiment adepte de la râlerie et on aime bien la nostalgie et les années 2000 — tout comme on aime beaucoup la NES Mini. En tout cas, on attend de l’avoir entre les mains avant de porter un jugement définitif.

