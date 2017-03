13 Reasons Why, dissection du suicide d’une adolescente

La nouvelle bande-annonce de 13 Reasons Why fascine encore plus. Découvrez la série qui retrace les raisons du suicide d'une jeune adolescente...

Mis à jour le 1er mars 2017 — L’intrigue autour de 13 Reasons Why s’épaissit. Pourquoi Hannah s’est-elle suicidée ?

Dans cette nouvelle bande-annonce de la nouvelle série Netflix qui arrive le 31 mars prochain, découvrez les protagonistes de ce thriller.

Big up à Kate Walsh qu’on n’a pas revue très longtemps depuis Private Practice, et Brian d’Arcy James également dans les rôles des parents !

Tout comme dans Riverdale, l’histoire commence par un décès. Sauf qu’au lieu d’être dans une forme d’enquête avec un Scoobi gang, tout repose sur la volonté de Clay qui veut trouver la vérité.

Entre flashback et ligne temporelle actuelle, ce sont les évolutions personnelles de Hannah et Clay qui vont devenir le sujet principal bien plus que la cause du suicide…

À lire aussi : Girlboss, la série Netflix sur la créatrice de Nasty Gal, débarque au printemps !

Mis à jour le 26 janvier 2017 — J’aime toujours quand Netflix sort la bande-annonce d’une nouvelle série. Je m’enthousiasme direct, que ce soit pour le marketing dérangeant de The OA ou celui, grinçant, des Orphelins Baudelaire.

Alors quand la bande-annonce de 13 Reasons Why est sortie, je me suis jetée dessus.

13 Reasons Why, un thriller post-mortem

13 Reasons Why, c’est l’histoire de Clay, un adolescent qui, au retour du lycée, tombe sur une boîte à son nom. Elle contient des enregistrements audio d’Hannah Baker, sa camarade de classe.

Camarade de classe qui a mis fin à ses jours deux semaines plus tôt.

Elle lui explique qu’elle s’est suicidée pour 13 raisons… dont Clay fait peut-être partie. Et comme le dit l’accroche de la série, pourquoi une morte mentirait-elle ?

13 Reasons Why, un projet porté par de grands noms

La série est l’adaptation du roman 13 raisons de Jay Asher, qui s’est vendu comme un croissant au beurre (je trouve ça meilleur que les petits pains).

Attention, beau monde en approche : 13 Reasons Why est produite par Selena Gomez et réalisée par Tom McCarthy, notamment derrière le film fort respecté Spotlight !

Dans le rôle de Clay, on trouve Dylan Minnette, vu dans Prisoners et le film Chair de Poule. Hannah est interprétée par Katherine Langford, qui ne demande qu’à être connue !

Rendez-vous le 31 mars 2017 pour découvrir la saison 1 de 13 Reasons Why sur Netflix.

À lire aussi : Les 10 séries que je ne raterai pour rien au monde en 2017