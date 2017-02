Le Mondial du Tatouage 2017 en 10 artistes à découvrir

Le Mondial du Tatouage revient en 2017 à Paris ! Petit tour de la prog' (qui envoie) (comme toujours) (est-ce qu'on se lasse ?) (absolument pas).

Bonne nouvelle pour tou•tes les fans d’aiguilles de la planète : le Mondial du Tatouage ne s’est jamais aussi bien porté !

Après 6 éditions, avec de plus en plus de succès, Tin-Tin et ses potes encrés investissent une nouvelle fois la Grande Halle de la Villette le premier week-end de mars 2017.

Avec plus de 420 artistes venus du monde entier, des concerts, des animations et des expositions, le Mondial promet d’envoyer ton inspiration vers les cieux et ton portefeuille au tapis.

Pendant trois jours, tu pourras découvrir tous les styles de tatouages, exécutés par les maîtres en la matière, tous prêts à orner ton fessier si tu en as le courage.

S’ils seront très nombreux dans les dédales de ce labyrinthe géant, voici 10 tatoueurs et tatoueuses que tu devrais ajouter à ta petite liste.

Pawel Jankowzki (Pays-Bas)

Tu aimes le néo-trad, les couleurs vives et les tatouages tellement détaillés qu’on pourrait les regarder pendant de longues minutes sans voir deux fois la même chose ?

C’est un peu la drôle d’expérience à faire quand on est face à une œuvre de Pawel Jankowzki. Je te somme d’essayer sur son stand, petit orgasme visuel garanti.

Rafel Delalande (Royaume-Uni)

Chez cet artiste londonien, chimères, hydres, dragons à grandes dents et autres bestiaires d’un autre temps côtoient démons, gremlins et bêtes de fantasy façon gravure.

Son stand est donc à ne surtout pas manquer si tu cherches à explorer les profondeurs des abysses de ton âme. PS : tu devrais.

Roman Todorov (Italie)

Inspiration très japonisante pour cet artiste venu tout droit de… Bolzano, en Italie !

Si la perspective d’arborer une superbe carpe koï, une geisha déterminée ou un masque traditionnel en manchette ne t’effraie pas, ce tatoueur est définitivement fait pour toi !

Robert Borbas (Hongrie)

Robert Borbas (aka Grin Design sur Instagram) est sans doute l’un des tatoueurs que je suis avec le plus d’admiration. Son travail des textures en noir et gris est vraiment impressionnant de détails, de réalisme et de beauté sombre (ok, parfois c’est flippant).

Si monstres des ténèbres et animaux assoiffés de sang ne t’inspirent qu’à moitié, je te somme de changer d’avis très, très, très rapidement. Genre, là.

Mors (Belgique)

Mors apparaît, pour ce Mondial 2017, comme le grand nom du old-school traditionnel (mais pas trop) !

Si tu es fan des grosses lignes assumées, des teintes chaudes et des remplissages francs, fonce sur son stand ! PS : j’y serai peut-être, lorgnant les flashs disponibles avec les yeux en cœur.

Sadhu (France)

Tatoueur, peintre et illustrateur, cet artiste basé dans son propre salon à Perpignan est le roi du lettrage et des œuvres très détaillées, principalement en noir.

Amoureux•se de l’écriture, tu devrais vite te pencher de plus près sur ses tatouages. Je te promets que tu ne seras point déçu•e.

Aber Tattooer (Grèce)

Que ce soit en matière de couleurs (vives) ou de noir et gris, une chose est certaine : Achilleas Aber assure de ouf.

Son style néo-traditionnel s’accorde parfaitement avec les thématiques classiques comme les animaux vénères, les portraits de femmes et les grosses fleurs sans tiges. La bonne nouvelle, c’est qu’il amène plein de flashs disponibles dans sa valise.

Brindi (France)

Non, tu n’es ni sous drogue, ni dans un sommeil paradoxal semi-profond. Ce qui est certain, c’est que le boulot de ce tatoueur français ne s’oublie pas.

Coloré, inspiré et souvent un poil perché, l’univers de cet artiste rappelle souvent les estampes japonaises. Pour moi, c’est l’un des tatoueurs les plus intéressants de cette édition 2017 !

Rung et Mathieu (Thaïlande)

Si, pour toi, le tatouage est avant tout une histoire de spiritualité et de croyances, le travail de ce duo devrait te toucher particulièrement. Mathieu pratique le tatouage sacré thaïlandais ; et ce parfois même dans des temples bouddhistes !

Il n’utilise pas de dermographe et reproduit les symboles traditionnels, porteurs de significations fortes. Une vraie expérience.

Virginie B (France)

Déjà présente dans une des sélections de tatoueurs et tatoueuses à suivre absolument sur Instagram, tu peux aussi admirer le travail de Virginie sur le bras de Mymy dans ce Street Tattoos.

Si j’ai voulu mettre une nouvelle fois son travail ici, c’est parce que j’en suis fan (genre de toute mon âme et mon être en même temps) et que c’est pour moi une joie immense de voir une artiste dans son genre dans cette énorme convention. L’excitation intense est palpable.

Alors, tu penses faire le déplacement ? Et si oui, un artiste te tente en particulier ?

