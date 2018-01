Les nouveaux vernis Louboutin vont réveiller ton âme d’artiste !

Les nouveautés du printemps/été 2018 éclosent peu à peu comme des boutons de fleurs, et rien ne me fait plus plaisir que de retrouver des couleurs pétillantes !

Les vernis Loubitag de Louboutin

Il y a quelques mois, Christian Louboutin lançait une nouvelle collection de chaussures et maroquinerie intitulé Loubitag et inspirée de ses croquis et de sa signature.

L’univers frais et pop méritait d’être décliné dans des vernis à ongles (oui c’est moi qui le dit, j’adore les couleurs) et me rappelle la tendance arty dont je te parlais l’an passé à la même saison.

Cette édition limitée disponible dès aujourd’hui sur le site de la marque est présentée dans un boîtier reprenant les croquis du créateur et contient deux mini flacons de vernis à ongles.

Loubitag Collection I contient le rose bonbon Pluminette et le vert/bleu Batignolles, 60€

Loubitag Collection II et son rose corail Miss Loubi et son violet Bolidona, 60€

Loubitag Collection III, avec le rouge orangé Edgypopi et Baraboum, un bleu royal, 60€

Bien sûr, ça reste Louboutin donc clairement pas dans mes prix, mais peut-être que ton anniversaire est dans pas longtemps ?

Ou que tu as envie de faire l’acquisition d’un de ces coffrets pour la Saint-Valentin (même si notre box madmoiZelle « Date Yourself » est bien mieux, wink wink)

Si t’as ni l’un, ni l’autre sous le coude, voici d’autres vernis plus accessibles, pour mettre une touche pop à tes mains !

1/6 OPI - Can't Find my Czechbook 14.30 € ACHETER

ACHETER 2/6 Essie - Big Spender 14.30 € ACHETER

ACHETER 3/6 Essie - Aruba Blue 14.30 € ACHETER

ACHETER 4/6 L'Oréal Paris - Pistache Royale 8.90 € ACHETER

ACHETER 5/6 L'Oréal Paris - Je T'aime 8.90 € ACHETER

ACHETER 6/6 NYX - Jolt indigo 2.95 € ACHETER

Que penses-tu de l’univers de cette collection ?

À lire aussi : 7 crèmes pour les mains qui te chouchouteront cet hiver