Sélection de lives sur YouTube pour procrastiner les yeux grand ouverts

Tu t'ennuies et ton côté un peu voyeur te titille ? Des tas de lives aux quatre coins de la planète te permettent de contempler le monde depuis ton canap'. Sors le pop-corn !

On en a parlé cette semaine, April la girafe et son futur girafon font fureur sur le Web. Entre elle et les quatre chatons de Keeping Up With The Kattarshians, les animaux en direct ont la cote.

Mais ça ne concerne pas qu’eux ! Grâce à la magie d’Internet, tu peux suivre plein de trucs en live aux quatre coins de la planète.

Pourquoi c’est cool ? Il m’arrive souvent de ne pas avoir envie de dormir alors que la nuit est déjà bien avancée. Mon fil d’actualité Twitter s’est endormi, mes potes aussi, les médias français aussi…

Mais j’ai plein de lives youtube pour m’occuper ! Toi aussi ça t’arrive ? Voici tout un tas de lives pour te sentir moins seul•e.

Des gens qui font des trucs en live sur YouTube

On peut regarder des gens faire des trucs sans être un•e espion•ne en puissance. Tant qu’ils en sont conscients et qu’ils ne font rien de répréhensible, où est le mal ? En plus, je trouve que ça a un petit côté ASMR.

Marina, notre rédactrice beauté, a une fascination pour la youtubeuse Katrin Berndt. Cette Suédoise de 23 ans parle beaucoup de beauté, de tatouage (sa spécialité), de fringues, de lifestyle (bullet journal, idées pour être mieux organisé•e)…

Elle fait régulièrement des lives de son quotidien, sous forme de FAQ à laquelle ses abonné•es participent. Elles fait ce genre d’émission en se maquillant, en rangeant sa chambre…

Elle a beaucoup de personnalité et reste fascinante pour son public quoiqu’elle fasse ! Elle est régulièrement en live sur sa chaîne, reste à l’affût !

Louise, responsable podcasts, est une dingue de musique. Dans le second épisode de C’est ça qu’on aime, elle nous parlait de The Lot Radio. On y voit, 24 heures sur 24, des DJ mixer dans un conteneur.

Parfois, ils font rien de particulier. Parfois, ils s’épluchent une clémentine. Et c’est fascinant.

Pas convaincu•e ? Allez faire un tour du côté de la catégorie creative de Twitch ! On peut y voir des gens peindre, fabriquer des trucs, cuisiner… Pas besoin d’être inscrit•e pour regarder : vous choisissez une activité, vous choisissez une vidéo en live, et voilà.

Des choses à contempler en live

La planète est tellement immense qu’on n’aura jamais vraiment tout vu. Mais on peut quand même essayer ! Des lives nous proposent de contempler l’autre bout du monde en temps réel.

Comment ça se passe à Shibuya, arrondissement de Tokyo ? Ou bien sur le campus d’Ithaca en Amérique du Nord ? Ou au croisement principal de Jackson Hole dans le Wyoming ? Il suffit de cliquer et tu saura.

Et si vraiment tu souhaites voir le monde ENTIER, tu peux aussi ! Une caméra placée sur l’ISS, la Station spatiale internationale en orbite autour de la terre, nous propose de voir notre chère planète en temps réel.

Un bon moyen de réviser notre géographie : est-ce qu’on survole l’Australie là ? Ou l’Afrique ? Ou rien à voir ? C’est à toi de deviner ! Et en plus, c’est hyper relaxant (en même temps la musique aide).

Tous les animaux dont on peut rêver sur YouTube

Bon, je te le disais en début d’article, les animaux en live ont la cote. Et je vais être honnête, c’est ce que je préfère regarder.

Si les chatons de Keeping Up With The Kattarshians ne te suffisent pas, peut-être craquera-tu pour ceux de Kitten Academy ?

Sinon, sache que tu peux voir tout un tas d’animaux différents sur le site Explore. Des chiens, des chats, des moutons… Mais aussi des animaux sauvages comme des singes ou encore des ours.

Dans ces derniers cas, les caméras sont souvent placées dans des réserves naturelles. Les animaux font leur vie tranquilles et on peut les regarder, et c’est complètement ouf.

On peut regarder un ours faire trempette on encore des gazelles faire la course. Et ça se passe vraiment en ce moment même à l’autre bout du monde.

Ça ne te suffit pas ? N’oublie pas qu’il y a toujours Radio mad, la radio officielle de madmoizelle qui diffuse de la bonne musique pour tes oreilles à toute heure du jour et de la nuit !

Et toi, tu regardes des lives quand tu t’ennuies ?

