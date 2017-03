Las Chicas Del Cable, des standardistes téléphoniques des années 20 appellent à l’émancipation

Las Chicas Del Cable est la première série Netflix entièrement espagnole. Elle suit des jeunes femmes qui décrochent un poste à la compagnie téléphonique de Madrid dans les années 20 !

Prenons dans l’ordre les raisons pour lesquelles j’adhère complètement à Las Chicas Del Cable, une nouvelle série espagnole signée Netflix :

C’est une production Netflix espagnole

Les personnages principaux sont des femmes

Cette série se déroule dans les années 20

On y trouve des thèmes comme l’émancipation, la démocratisation du téléphone, etc.

Je pense que ça suffit pour attiser l’intérêt déjà !

Las Chicas Del Cable, qui sortira le 28 avril sur Netflix, raconte la rencontre de plusieurs femmes de milieux différents qui se retrouvent grâce à un nouveau travail : standardiste pour la compagnie téléphonique espagnole dont les locaux de Madrid reposent majestueusement sur la Gran Via.

Angeles, Sara, Marga et Lidia ne pourraient être plus différentes les unes des autres, et pourtant elles vont sympathiser et développer des amitiés.

Leur combat ? Être une femme quotidiennement dans les années 20. Dotées d’ambition et de forts caractères, elles vont tenter de s’émanciper à leur manière, déjà en trouvant un emploi, mais aussi par d’autres moyens plus douteux.

La première série 100% espagnole développée par Netflix promet du drama, une esthétique léchée et un sujet intrigant. Pour le moment, ces quelques images me rappellent Good Girls Revolt qui a malheureusement été annulée au bout d’une saison.

Rendez-vous le 28 avril pour la première partie — comptant huit épisodes — de la saison de Las Chicas Del Cable ! La seconde partie arrivera plus tard dans l’année.

Et bonne nouvelle, une deuxième saison a d’ores et déjà été commandée !

