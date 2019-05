Charge mentale, inclusif, et autres nouveaux mots du dico 2020

Fin des paris ! Le Petit Larousse vient de dévoiler la liste des 150 mots qui complèteront son dictionnaire en 2020. Et comme d'habitude, ils reflètent l'évolution de la société.

Et toi, quel mot te marque le plus dans les petits nouveaux ? Quel mot aimerais-tu voir dans le dico l’année prochaine ?

Cette année, les termes choisis en disent long sur notre quotidien. Leur lecture te plongera dans une douce ambiance de fin du monde et d’effondrement, d’ alerte écologique , de start-up nation et — je m’en réjouis — d’ égalité !

Chaque année, le Larousse dévoile une série de mots qui seront ajoutés à son dictionnaire. Reflet des évolutions de la langue et de la société françaises, ils ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse par un comité tantôt salué, tantôt critiqué.

Marie

Quand Marie ne jongle pas entre les box madmoiZelle, elle t'invite à chanter (faux et fort) aux Grosse Teuf, à te marrer aux One mad show et à t'émerveiller aux CinémadZ. Fière Poufsouffle, elle est incollable sur les actus de Daniel Radcliffe grâce à sa Google Alert quotidienne (à 18h).



Tous ses articles