Je suis Lilou, un court-métrage adorable qui fait rêver de liberté

Un soupçon de feel good pour votre journée, est-ce que ça vous tente ? Alors laissez-vous charmer par ce court-métrage en lice pour le Nikon Film Festival dont le thème de cette année est Je suis un cadeau.

Je suis Lilou, un hymne à la douceur et à la liberté

Une petite fille a une idée de cadeau bien précise à l’esprit, qui va lui demander un long périple (et un petit coup de pouce) pour pouvoir l’offrir :

Ce court-métrage réalisé par Tévy Cepa est tout en douceur, et me fait penser, dans son esprit baroudeur et complice, à L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet !

Tout en douceur, en délicatesse, et avec une chute subtilement amenée, il diffuse également un joli message sur la liberté, et l’emprise que l’on peut avoir sur les personnes ou les choses qui mériteraient d’être libérées.

C’est typiquement le genre de petit film à première vue adorable et léger, mais qui se révèle plus profond que ce qu’il en a l’air !

