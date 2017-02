Comment porter le rose, l’une des couleurs phares du printemps/été 2017 ?

Comment porter le rose ? Cette tendance mode 2017 omniprésente peut être apprivoisée de plein de manières. Démonstration avec des idées de looks.

Le rose s’invite partout dans notre garde-robe en cette fin d’hiver (oui, c’est bientôt fini, courage) ! Il va à énormément de carnations et apporte une touche de fraîcheur et de douceur à nos looks encore frisquets de la nouille.

Pour le moment on l’aperçoit plutôt lumineux dans des tons pastel ou vieux rose, mais il promet d’être présent cet été dans une version plus saturée.

Décliné sur des matières de saison toutes aussi douces (laine ou polyester dans les pulls, des sweats en coton ou encore des similis métallisés), le rose peut s’apprivoiser par petites touches ou en total look.

Porter du rose pastel, quelles associations ?

Ce qui fait peur avec le rose (au-delà du fait que les goûts et les couleurs ça se discute, toussa), c’est sa référence au romantique ultra-girly ou à la layette.

Pour éviter de ressembler à une dragée ou à du papier toilette sans saveur (cette expression est chelou, car le PQ a-t-il une saveur, je n’en sais fichtrement rien), il faut venir détourner l’aspect doux du rose pastel en le contrastant.

Introducing the BALENCIAGA SPRING SUMMER 17 Women’s Campaign. Photography by @HarleyWeir, styling by @LottaVolkova. #Balenciaga #SS17 #Campaign #6 A post shared by Balenciaga (@balenciaga) on Jan 11, 2017 at 5:35am PST

Genre là, c’est un poilou trop rose Francisse.

Ça peut se faire soit par des couleurs drastiquement différentes, soit par des matières, soit directement dans le style des vêtements qu’on porte en silhouette.

Côté couleur, le gris, le noir et le blanc sont des valeurs sûres. Tu peux y associer un autre ton de rose, le bleu d’un jean ou ciel, ou même un accessoire kaki.

Inspirations mode avec des looks roses

Plutôt que de faire une seule silhouette complète (et ses accessoires) avec un unique article rose dans le lot, je te propose plusieurs idées d’associations, qui j’espère te donneront envie de t’amuser avec ce qu’il y a dans ton placard !

1. Rock and roll, baby

Je te propose de sortir la guitare électrique, avec un t-shirt rock (au choix, AC/DC n’est pas obligatoire, promis), associé au basique perfecto bien détonnant dans ce simili hallucinant !

Le métallique est ton meilleur pote pour donner un aspect moderne à ton look, avec lui vade retro la guimauve ! Tu peux finir ce style avec, par exemple, un jean brut ou noir skinny.

T-shirt épaules dénudées chez Jennyfer, 7,99€ et perfecto Mango (59,99€)

2. Sexy tout en douceur

Le pull oversize a un côté très enveloppant, contrebalancé par l’effet plus sexy de la jupe en similicuir clouté. Après à toi de voir vers quel style tu penches le plus : avec des talons il sera plus fatal, avec des baskets plus casual.

Jupe chez Asos, 42,99€ et pull Pimkie 25,99€

3. Sportive et funky

Détourner le rose au-delà de son tissu, ça peut passer par le vêtement en lui-même.

Double combo avec une inspiration plus athleisure comme qu’on dit en 2017, un sweat à capuche sport et une jupe trapèze patineuse argentée ! On saupoudre d’une paire de baskets et c’est parfait.



Oui c’est le même pull que tout à l’heure, associé à cette jupe magnifique. Que veux-tu, les stylistes de chez Pimkie ont volé mon cœur. Jupe argentée, 25,99€ et hoodie Forever 21, 20€

À lire aussi : Les tendances mode printemps/été 2017

4. Superpositions nineties

Tu peux aussi jouer les superpositions avec une robe à fines bretelles en velours et un t-shirt cropped blanc juste en dessous. Un petit choker des familles, des chaussures à plateformes kaki et hop, illico dans la hype des années 90.

T-shirt cropped blanc chez Jennyfer (6,99€), et robe style nuisette en velours, Pimkie (25,99€ et je me calme avec Pimkie)

5. Transparence romantique

Si ton truc c’est le rose dans une coupe romantique avec des volants, fonce ! Tu peux porter ton chemisier avec un pantalon large cropped ou comme ici, avec une salopette, tout simplement. Et si je peux me permettre, je rajouterais une petite paire de derbies.

Salopette Promod (44,95€) et chemisier en plumetis New Look (22,90€)

6. Total look

Comme le rose fait très girly, il n’est pas forcément évident de le porter en total look avec une robe ou un top + une jupe, à moins de prendre des coupes modernes.

Sweat H&M (14,90€) et pantalon carotte Topshop (52€)

J’espère que ces looks t’ont donné des idées si tu as envie de te parer de rose ! Tu aimes cette couleur ? Comment tu te l’appropries ?

À lire aussi : Tuto beauté vidéo — La coloration des cheveux en rose, par Marion