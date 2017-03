Dix idées d’activités printanières pour fêter le retour du soleil

Le printemps est là ! Voici des idées d’activités pour profiter comme il se doit de cette saison que l'on s'impatientait de voir débarquer !

Article publié le 7 avril 2016

Allez, allez, tout le monde debout ! La période d’hibernation est officiellement terminée depuis le 20 mars dernier, vous n’avez donc plus d’excuses pour annuler une soirée sous prétexte (inavoué) de binge-watching sous la couette.

C’est le printemps, bonjour bonjour les hirondelles !

…bon, j’admets que le printemps n’a pas tout de suite débarqué avec la crème solaire et les maillots, et que l’humidité de ses premières giboulées vous les frise un peu.

Mais ne désespérez point, car les voici qui percent enfin à travers les nuages, ces doux rayons de soleil dont vous rêviez déjà au coin du feu de décembre ! Les oiseaux chantent, le pollen virevolte, et les journées qui se rallongent vous donnent envie de sortir.

Alors, que faire pour fêter le timide renouveau des beaux jours ? Vous pouvez continuer à remuer des fesses au son des pépiements du rouge-gorge… ou vous pouvez adopter quelques unes de ces propositions.

Flâner dans les vide-greniers

Hé oui, avec le retour des petites fleurs, on n’a plus peur de s’exposer aux éléments, désormais cléments. Brocante, vide-greniers et marchés aux puces font leur grand retour en masse dans toutes les villes, pour le plus grand bonheur des habitué•es qui aiment flâner au milieu de tout ce bric-à-brac organisé !

N’y allez pas en cherchant quelque chose de précis : vieux livres, vêtements, miroirs anciens ou objets de déco plus ou moins douteux vont s’entremêler, et il vaut mieux laisser faire le hasard.

Peut-être même que vous n’achèterez rien. Mais avouez que c’est une balade originale.

Cherchez la prochaine brocante près de chez vous sur vide-greniers.org, et filez humer l’air encore un peu frais du printemps en papotant avec des inconnu•es sympathiques.

Pique-niquer dans un parc

Bim, étape supérieure : roulons-nous tous•tes nu•es dans la rosée du matin ! Quoi, comment ça, « non » ?

Tant pis, petites natures que vous êtes, venez habillé•es ! Du moment que vous venez avec de quoi manger. Car j’espère qu’on est au moins d’accord sur le fait que tout est meilleur mangé dans un parc ensoleillé.

En plus, c’est simple comme bonjour (bonjour les hirondelles). Pour bien pique-niquer dans un parc, il vous faut :

Une belle journée de printemps

Des gens que vous aimez bien (pour qu’ils apportent chacun un truc à manger)

Une petite nappe pour poser vos fesses frileuses puisque vous n’aimez pas la rosée, ennemi•es de la poésie que vous êtes

Ne pas la poser sur des crottes de chien (non, c’est bon pour la terre, mais niveau odeur, moyen)

Et de quoi se faire un p’tit déj, un repas, un goûter sympathique, ou un apéro de fin de journée pour regarder le soleil se coucher.

Vous pouvez apporter des chips, mais Margaux vous a concocté la dose de recettes adaptées, des salades améliorées au brunch printanier. Je dis ça, je dis rien, comme d’habitude.

Partir en randonnée

Les parcs, c’est bien, mais pas assez pour le/la guerrier•e qui s’éveille enfin en vous ? Alors partez à la conquête des montagnes.

Le printemps, c’est la meilleure saison pour les randonnées, après tout : pas trop chaud, pas trop humide, et les petites fleurs recouvrent les champs en contrebas. Soupir. C’est si beau.

Juste pour un week-end, ou quelques jours pour se ré-oxygéner, ce ne sont pas les idées qui manquent. Trouvez-vous un petit circuit via France-randonnée.fr, France-randos.com, ou chopez quelques sélections, et il n’y a plus qu’à préparer le sac à dos.

Prendre le soleil (sans prendre froid)

Vous savez, dans la vie, il n’y a pas de petits plaisirs. Et si vous préférez profiter du soleil grâce au rayon de ce dernier qui passe par votre fenêtre, alors allez-y à fond et sortez la chaise longue, la crème solaire et le cocktail à domicile.

Au bout d’un moment, je ne vois vraiment pas pourquoi on irait se prendre les courants d’air quand on peut très bien refaire son stock d’UV depuis chez soi.

Vous avez un balcon ? Mais qu’attendez-vous bon sang ?!

Préparer son jardin/balcon à l’été

Tant que vous y êtes, si vous avez un balcon, ou MIEUX, un jardin… Si vous lui redonniez une nouvelle jeunesse ? S’il y a des fleurs partout, pourquoi pas chez vous, après tout.

Certes, c’est du travail, surtout si vous avez autant la main verte que moi ! Mais tous vos efforts auront payé lorsqu’ouvrir votre fenêtre reviendra à embaumer la pièce d’odeurs de jasmin, de menthe ou de lavande.

Bien sûr, ce que vous pouvez planter dépend aussi bien de la saison que de l’orientation de votre balcon/jardin. Par exemple, si vous avez beaucoup de soleil dans la journée, vous pouvez viser les géraniums et les pétunias.

Pour un minimum d’entretien, visez les plantes aromatiques, parce que rien ne vaut du basilic frais dans votre sauce tomate. D’ailleurs, Margaux (encore elle) vous expliquait il y a peu comment créer votre propre réserve d’aromates.

Bref, menez votre petite enquête, même si pour cela vous devez faire subir un véritable interrogatoire à votre fleuriste. Et si ça peut vous encourager, sachez que j’ai réussi à faire survivre Bastien (mon basilic) pendant presque un an.

C’est dire ce que vous pouvez accomplir.

Faire le ménage (sisi)

Non madame monsieur, ce n’est pas « cliché », c’est le printemps. Et ce n’est pas pour rien si on parle de « ménage de printemps ».

Si vous avez passé l’hiver dans une sorte d’hibernation par défaut, entre « J’ai pas envie de sortir de sous le plaid » et « J’ai encore une raclette le week-end prochain ça sert à rien de faire le ménage maintenant »… eh bien il est temps de DÉ-POUS-SIÉ-RER tout ça.

Vous en avez marre de vous prendre des slips dans la fiole quand vous ouvrez votre armoire ? Alors prenez votre courage à deux mains, et faites le grand tri de l’année. Le Tri.

Vous verrez qu’il vous restera des trucs entre les bras que vous pourrez revendre ou carrément donner.

Oh et puis allez me secouer ces tapis sur les passants, ça vous apprendra à faire la tronche. Non mais.

Planifier ses vacances d’été

Parce que le soleil vous rappelle votre sens des priorités. Celui que vous aviez déjà, à l’école, lorsque vous commenciez votre premier jour de classe par noter toutes les vacances et les jours fériés de l’année.

Profiter des terrasses sans se peler le…

Soyons honnêtes deux secondes : vous êtes peut-être resté•e en terrasse de temps en temps cet hiver, mais c’était par pure bravade, tandis que vous vous demandiez derrière votre sourire figé par le froid si vous alliez être capable de dé-serrer un jour votre main crispée de ce verre. Ou alors vous fumez, mais c’est pas la cigarette qui vous réchauffait.

Le retour du printemps, c’est aussi le retour des apéros en terrasse. Voire de la guerre des terrasses, qui fait des ravages dès lors que le plus petit rayon de soleil pointe le bout de son nez.

Alors pourquoi ne pas pousser un peu le défi, et éviter les terrasses bondées en cherchant des coins un peu insolites ? Ou au moins un peu moins connus.

Pour ça, soit vous la faites à l’aventurière et partez vous promener en quête de la terrasse ultime… soit vous tapez « meilleures terrasses + votre ville » dans Google. Hé, on est en 2016, hein.

Se remettre à courir (genre, dehors)

Oui, je sais, dit comme ça, c’est un peu violent. « Courir », déjà, pfiou, c’est pas mal… mais en plus, dehors ?! Rien ne va plus, arrêtez tout.

Et pourtant ! Quand on part sur une optique de renouveau, en mode je sors de chez moi, je fais le ménage, je fais des trucs — bref, je me dépoussière… vous avouerez qu’il est plus qu’approprié de parler de la course à pied.

Parce que c’est dur, au début (un peu comme ma…), et par la suite ça vient tout seul et ça fait du bien (#TitreDeMaSexTape). Et de manière générale, faire des efforts en plein air, ça a un petit côté libérateur.

Alors sortez les baskets/le vélo/vos affaires de gym, le parc du coin n’attend que vous.

Refaire le plein d’antihistaminiques

Oui parce que bon : ça reste le printemps. Ne nous leurrons pas.

Et toi, qu’est-ce que tu aimes faire lorsque revient le printemps ?

