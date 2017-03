Aloy, d’Horizon Zero Dawn, une Lara Croft nouvelle génération ?

Lise a tâté d'Horizon Zero Dawn, qui sortira le 1er mars prochain. Et elle a complètement craqué pour Aloy, son héroïne au sale caractère.

Horizon Zero Dawn sort le 1er mars prochain en France. Le jeu se déroule dans un monde futuriste, peuplé d’animaux-machines et d’humains à la merci de cette technologie incontrôlable.

J’ai passé un bon gros week-end à chasser du tigre bionique et à enfourcher des chevaux de métal. Je m’attendais à être séduite par la beauté des paysages, l’originalité du gameplay et de l’histoire… Mais celle qui m’a bluffée, c’est Aloy.

Rouquine au tempérament indomptable, Aloy rejoint le panthéon des héroïnes les plus classes de jeux vidéo. Oui, avec Lara Croft.

Horizon Zero Dawn, c’est quoi ?

Avant de parler de sa superbe héroïne, parlons un peu du jeu : aventure à la troisième personne avec des éléments de RPG, Horizon Zero Dawn nous propose d’évoluer dans un monde ouvert.

Mais cet univers est hostile : les machines qui le peuplent sont redoutables et ont pratiquement échappé à tout contrôle des humains. Revenus à un stade primitif, ces derniers se débrouillent comme ils peuvent pour survivre.

Un arc et une flèche devant un aigle robotique géant : c’est badass ou bien ?

Au milieu de tout ça il y a Aloy, bannie de sa tribu avec son père adoptif.

Aloy, de paria à guerrière reconnue

Le jeu commence lors du baptême d’Aloy. Alors bébé, elle est amenée chez les cheffes du village, les matriarches, par son père adoptif.

Celles-ci ne sont pas tout à fait d’accord pour baptiser l’enfant, parce que c’est une paria : on ne connaît pas ses parents.

On comprend très vite que tout va être compliqué pour Aloy. La séquence suivante nous la montre, évitée par les membres de la tribu. La loi interdit à qui que ce soit de lui parler, sauf à son père adoptif.

Mais la rouquine n’est pas du genre à se laisser démonter par des traditions à la noix.

Enfant, elle va découvrir un focus : une sorte d’oreillette lui permettant de faire des tas de trucs comme de décoder certaines machines, pister des gens, communiquer à distance. En grandissant, elle apprendra à s’en servir et en fera un atout, lui donnant un sérieux avantage sur tout le monde.

Très vite, la jeune femme va se défaire de son statut de paria pour devenir une référence. Les gens feront appel à elle pour les aider, et la reconnaîtront avant même qu’elle se soit présentée, de par sa réputation.

Aloy, il vaut mieux ne pas la chercher

Il faut la comprendre aussi : elle a grandi quasiment toute seule ! Son père adoptif est un gars gentil mais très bourru et pas très causant. Et pratiquement personne d’autre n’accepte de lui parler, de peur d’enfreindre la loi.

Du coup, elle a un sacré caractère ! Au fil de l’histoire, on pourra choisir entre différentes réponses lors des dialogues. Si certaines phrases sont plus salées que d’autres, toutes seront plutôt offensives.

À lire aussi : Zelda, la demoiselle en détresse qui n’est pas celle que vous croyez

Et ça fait du bien de jouer une femme aussi sûre d’elle : d’une, c’est agréable de répondre aux gens avec aplomb et sans se démonter, et de deux, ce caractère est logique, justifié par toute l’histoire d’Aloy.

Une petite nouvelle dans le panthéon du jeu vidéo

Est-ce qu’Aloy a sa place aux côtés de Lara Croft, icône intemporelle du milieu de jeu vidéo ? OUI.

On a longtemps fustigé Lara et son énorme poitrine conique. Avec ses mensurations surréalistes et ses gémissements évocateurs à chaque fois qu’elle chute, on a reproché à cette héroïne d’avoir été conçue au départ pour plaire à un public masculin.

Mais Lara Croft a bien changé au fil des années. Dans ses derniers jeux, on retrouve une jeune femme à l’anatomie un peu plus logique et à l’histoire plus étudiée (et il y a moins de T-rex).

Entre ça et les bestioles mécaniques, on n’en a pas fini !

Et c’est des héroïnes comme ça qu’on veut : des personnages intéressants, avec un vrai fond et une personnalité. On ne veut pas d’argument marketing sexy qui rendra bien sur la boîte d’un jeu.

Pour incarner Aloy, pirater des machines sauvages et enquêter au cœur des vestiges de notre monde, retrouvez Horizon Zero Dawn le 1er mars prochain sur Playstation 4 !

À lire aussi : Quatre héroïnes de jeux vidéo super badass