Rejoignez le #ChubbyCheekGang, le #GangDesGrossesJoues !

Une des règles malheureuses de notre société, c’est : si une partie du corps existe, alors il est possible de complexer dessus.

J’ai rencontré des gens qui n’étaient pas à l’aise avec leurs coudes, leur ventre, leur sexe, leur nez, leurs oreilles, leurs cheveux, leurs genoux, leurs pieds, l’espace entre leurs cuisses…

Tout ce qui diffère, même un tout petit peu, des exemples de corps « parfaits » omniprésents dans les médias peut devenir un complexe.

En réaction, de très nombreuses initiatives body-positive ont fleuri pour montrer une diversité de personnes et aider le plus grand nombre à s’aimer.

Dernière en date, la lutte contre le complexe… des grosses joues !

J’ai toujours eu des joues rebondies. À l’adolescence, mon corps a changé de tous les côtés, mais ma bouille est restée constante.

Quand je porte des lunettes, si je souris, mes joues font remonter le cadre jusqu’à les foutre de travers. J’ai toujours la même tête qu’à mes 8 ans, en somme.

Je ne complexe pas vraiment sur mes joues, mais c’est vrai qu’il m’a fallu apprendre qu’une certaine vision de la beauté féminine m’était inaccessible.

Je ne serai jamais grande, glaciale, impressionnante comme une Cate Blanchett : mon mètre cinquante-huit, mes courbes rebondies et mes joues moelleuses font plutôt de moi une petite boule mignonne !

J’ai fait la paix avec ça, et accepté que mon life goal c’était plutôt de devenir (et de rester) aussi chou qu’une Kristen Bell.

Y A PIRE HEIN.

Mais d’autres personnes ne vivent pas aussi bien leurs grosses joues que moi.

C’est pourquoi une certaine Toni a posté sur Twitter le texte suivant, relayé par Buzzfeed :

« Je connais des femmes dans la vingtaine qui n’aiment pas leurs grosses joues et voudraient avoir un visage plus ciselé… »

Toni explique que cette graisse, qui peut gêner et donner l’air plus jeune, sera utile à l’avenir : selon elle, les femmes à grosses joues vieillissent mieux que d’autres.

Elle a donc décidé de poster des exemples de femmes à grosses joues qui sont résolument séduisantes et en imposent, comme, au hasard, Michelle Obama !

