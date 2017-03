G.L.O.W. bientôt sur Netflix, une plongée dans l’univers du catch féminin

G.L.O.W. vous plonge dans l'univers du catch, avec des personnalités féminines qui vous en feront voir de toutes les couleurs. Bientôt sur Netflix !

L’une des créatrices de G.L.O.W. a œuvré comme productrice et scénariste sur Nurse Jackie, mais aussi sur Homeland comme consultante. Sa co-créatrice a fait ses armes également sur Nurse Jackie mais aussi Orange Is The New Black. Liz Flahive et Carly Mensch s’attaquent cette fois-ci au monde du catch féminin avec son nouveau projet Netflix. Et ça va swinguer sur le ring !

Les 10 épisodes seront mis en ligne le 23 juin prochain.

Gorgeous Ladies Of Wrestling

G.L.O.W., c’est l’acronyme de Gorgeous Ladies of Wrestling, une émission autour de personnalités féminines du catch lancée en 1986. G.L.O.W. a duré quatre saisons.

La nouvelle série est produite par Jenji Kohan, la créatrice d’Orange Is The New Black et promet de l’humour subversif à gogo. Elle s’attarde sur les coulisses du programme, de la naissance à… eh bien, on verra bien ce qu’il en sera selon Netflix !

Encore un monde inconnu à découvrir grâce à Netflix ! Les noms figurant au casting de G.L.O.W., à part celui d’Alison Brie peut-être, sont quasiment inconnus. La plupart sont des humoristes, vues dans des émissions de late show, et comme dans OITNB, la composition de l’équipe se fera principalement avec des nouvelles têtes que nous allons découvrir et apprendre à aimer !

Cette comédie promet de briller par son ton décalé ! Enfin, c’est ce qu’on verra le 23 juin prochain !

À lire aussi : Les femmes d’Orange is the New Black – Les Fantasmes de la Rédac