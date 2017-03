Le nouveau trailer de Ghost in the Shell annonce la revanche de Scarlett Johansson

Ghost in the Shell a une nouvelle bande-annonce dans laquelle on en apprend plus sur Major, interprétée par Scarlett Johansson.

Mis à jour le 1er mars 2017 — Plus que quelques semaines avant l’arrivée de Ghost in the Shell dans les salles françaises et je frétille tel un poisson !

Histoire de nous faire patienter (je sais que toi aussi tu frétilles, fais pas genre), Paramount a dévoilé un nouvel extrait, qui met notamment en scène Juliette Binoche :

Encore une info pour nous, Major avait donc un autre nom à la naissance, celui de Mira. Ce qui veut dire regarde, en espagnol… Coïncidence ? J’en sais rien, soyons honnête.

Mis à jour le 13 février 2017 — Paramount vient de publier une nouvelle bande-annonce du film Ghost in the Shell sur sa page YouTube, qui présente des images inédites assez dingues !

En plus d’y voir un peu plus le personnage dont la voix off annonçait dans les spots précédents « ils t’ont menti », on y apprend également que l’héroïne, Major, avait une famille. Ha-ha, le mystère s’épaissit !

La vidéo conclut en tout cas sur une bien belle punchline :

« Ils m’ont créée, mais ils ne peuvent pas me contrôler. »

Rendez-vous en salles le 29 mars !

Mis à jour le 5 février 2017 — Un nouveau spot de 30 secondes vient de sortir, montrant de nouvelles images assez scotchantes de Ghost in the Shell. Paramount nous a proposé de l’uploader sur notre page Facebook :

Mis à jour le 14 novembre 2016 — Hier s’est tenu un événement autour de Ghost in the Shell à Tokyo, et clairement, Paramount n’a pas vu les choses en petit. À cette occasion, la première bande-annonce du film a été révélée, et accrochez-vous bien, ça en jette.

Le film rappelle un peu Lucy mélangé à Under the Skin (la coupe de cheveux ressemble) avec une Scarlett Johansson un peu étrange. Ce que je peux dire, c’est que dans ces quelques minutes, les effets spéciaux sont assez impressionnants, notamment le camouflage. Sans oublier la petite musique de fin sur une version contemporaine d’Enjoy the Silence.

Ce qui me surprend agréablement, c’est que je ne décèle pas les mimiques de Black Widow des Avengers dans ce qu’on voit pour le moment, donc sous prétexte que c’est un rôle d’action, elle ne tombe pas dans la facilité.

Ghost in the Shell sortira le 29 mars prochain.

Mis à jour le 23 septembre 2016 — Ça fait un bail que le film inspiré de l’anime Ghost in the Shell a été annoncé. On savait déjà que Scarlett Johansson endosserait le rôle principal — un choix qui a suscité la critique : ce personnage étant asiatique, le faire jouer par une actrice caucasienne a pas mal fait crier au whitewashing.

Qu’on soit pour ou contre ce film, il faut avouer que les images peu à peu dévoilées sont particulièrement mystérieuses. Et ce n’est pas avec ces 5 nouvelles vidéos que ça va s’arranger ! Chacune dure une dizaine de secondes et a le mérite de nous en révéler un peu plus sur la direction artistique de Ghost in the Shell.

Et probablement le plus bizarre pour la fin :

Il faudra attendre le 29 mars 2017 pour découvrir ce film.