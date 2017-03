Les Gardiens de la Galaxie 2 a une nouvelle bande-annonce qui déchire !

Explosions, bonne musique, Groot mignon… que demande le peuple après cette nouvelle bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 2 ? LE FILM.

Mise à jour du 1er mars 2017 — Après la pipouterie de bébé Groot, les éclats de rire provoqués par les différents teasers, la nouvelle bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 2 est là, dévoilée dans la soirée du 28 février par l’émission Jimmy Kimmel Live.

Et elle envoie du lourd. Du très lourd.

J’avoue que j’ai particulièrement aimé le moment où Star-Lord enquiquine Gamora (#ExpressionDeVieilleLaisseMoi) à base de :

« C’est un fusil ? – Tu ne sais pas à quoi ressemble un fusil ? – Je pensais que ton truc c’était les épées, et mon truc c’était les flingues, mais apparemment on est tous les deux sur les flingues maintenant. C’est juste que je ne le savais pas. »

Et est-ce qu’on parle de ce spoiler bien intriguant à la toute fin de la bande-annonce ?! (Oui, il faudra regarder la vidéo pour savoir ce dont je parle, héhé.)

J’ai si hâte d’être au 27 avril !

Mise à jour du 6 février 2017 — Super Bowl 2017 oblige, les bandes-annonces ! Voici celle des Gardiens de la Galaxie 2.

Avec un bébé Groot qui m’a très clairement fait pousser des couinements.

Le film a aussi droit à une nouvelle affiche plutôt classe, si vous voulez mon avis, façon collection de cassettes audio.

Vivement le 27 avril !

Mise à jour du dimanche 4 décembre 2016 — Ohhhhhhhh ouiiiiiii voici une nouvelle bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 2, qui me met tellement en joie !!! Allez, plus que deux ou trois dodos avant le 27 avril 2017 et le kif de découvrir ce film dans les salles !

En attendant, on découvre peu à peu les chansons de l’Awesome Mix Volume 2, et pas besoin de dire que ça ne sortira pas de nos têtes pendant un moment.

Le 19 octobre 2016 — Vous vous rendez compte que Les Gardiens de la Galaxie est sorti en 2014 ? J’ai l’impression que c’était hier… Et pourtant, trois ans plus tard déjà, arrivera Les Gardiens de la Galaxie 2. Et l’affiche claque.

Avant la sortie d’autres bandes-annonces, James Gunn vous donne un avant-goût avec un aperçu du très attendu prochain blockbuster de Marvel.

Dire qu’avant le premier opus, le nom de James Gunn ne disait rien à personne sauf pour ceux qui ont vu PG Porn, et on ne doit pas être tant que ça… En tout cas, l’ambiance sonore promet aussi des bons mouvements de danse une fois dans votre siège de cinéma !!

Les aventuriers les plus cool de l’histoire reviennent pour de plus belles aventures, encore prêts à sauver le monde à tous les coups ! Rocket est toujours aussi mignon, Andy Dwyer Star-Lord fait toujours des siennes, Gamora bouge avec beaucoup de classe…

RENDEZ-VOUS LE 27 AVRIL !!!