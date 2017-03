CinémadZ Paris le 2 mars à 20h (4,90€) — Going to Brazil en AVP avec Alison Wheeler et l’équipe du film

Going to Brazil, dont madmoiZelle est la fière partenaire, sera en salles le 22 mars. Venez le voir avant tout le monde et rencontrez l'équipe du film à l'occasion du CinémadZ parisien !

Going to Brazil en avant-première le 2 mars à 20h à Paris

Dans Going to Brazil qui sort le 22 mars au cinéma, Alison Wheeler incarne une demoiselle d’honneur visiblement embarquée dans une sale histoire, façon Very Bad Trip à la française, mais entre meufs badass. Cette comédie n’est pas du tout celle que vous croyez, entre blagues et rebondissements haletants, on ne s’ennuie pas DU TOUT.

Pour nous révéler les secrets de tournage, Alison Wheeler, Vanessa Guide, Philippine Stindel et Patrick Mille seront présents à l’avant-première du 2 mars ! Et on est fières comme tout d’être partenaires de cette savoureuse comédie !

Imagine. Avec 3 de tes amies, tu te rends au mariage de ta meilleure pote au Brésil. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? Eh bien… à peu près tout. Agathe, Katia, Chloé et Lilly ne sont pas au bout de leurs surprises.

