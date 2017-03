EN LIVE, le 02/03 à 21h — C’est ça qu’on aime, épisode 5 avec Mircéa Austen et Fannyfique

Mircéa et Fannyfique viennent parler de leurs obsessions du moment dans C'est ça qu'on aime, le 2 mars à 21h !

L’épisode 5 de C’est ça qu’on aime arrive à grands pas !

On se donne rendez-vous le 2 mars avec Fannyfique et Mircéa Austen pour parler de nos obsessions du moment. On vous réserve un programme au beurre de karité mariné dans l’eau douce.

Retrouvez-nous en live sur Facebook et YouTube à partir de 21h. Vous pourrez, comme toujours, réagir dans les commentaires de cet article, sur Facebook, sur le chat YouTube et sur Twitter avec #MadEnLive.

Si tu veux être informé•e de tous les prochains podcasts, tu peux visiter régulièrement notre page Évènements.

