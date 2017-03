Le printemps est de retour, et ça se fête ! #ViveLePrintemps

J'ai fais plus ou moins fait un gros ménage et me suis débarrassée de trucs encombrants. Je songe encore à me débarrasser de vaisselle ébréchée, de verres et de plats qui ne me servent absolument pas.

Je me suis fait une playlist walk/sport pour marcher dehors.

J'ai déjà sorti les pulls légers et t-shirt manches courtes. Bon le temps est capricieux même dans le sud faut pas se leurrer