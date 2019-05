J’ai bénéficié de l’aide des Restos du Coeur

Tout savoir sur les Européennes 2019 madmoiZelle s’associe au Parlement européen pour te dire tout ce qu’il y a à savoir sur les élections européennes du 26 mai 2019 ! Les modalités du vote, les enjeux, ce que fait l’Union européenne, les bonnes raisons de faire entendre ta voix… tout ça t’intéresse ? Retrouve #CetteFoisJeVote, la plateforme des Européennes 2019, en cliquant ici ! Au niveau des Restaurants du Cœur, 1 repas sur 3 est financé grâce au Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). L’occasion donc de (re)découvrir ce témoignage.

Publié le 16 décembre 2012

Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie.

Parfois tout roule, la vie est belle, les oiseaux chantent et la neige tombe. Et puis il y a certaines périodes plus difficiles…

Pourquoi je suis allée aux Restaurants du Cœur

Mon homme avait un boulot, moi je sortais de mon congé maternité et je commençais à en chercher un (ainsi qu’une place en crèche pour mon petit, ce qui est au moins aussi compliqué à trouver).

Mais les choses ne roulent pas toujours comme on le voudrait…

Suite à un harcèlement moral fort bien mené de la part de l’employeur de mon Jules, le voilà qui me rejoint dans le charmant pays du chômage.

Comment bénéficier des Restaurants du Cœur

C’est parti pour les démarches : allocations de retour à l’emploi, demande de RSA, et j’en passe. On envoie en parallèle des dizaines de C.V. mais aucun retour positif.

Et au détour d’une MLJ (Mission Locale Jeunes), on nous suggère de faire une demande auprès des Restos Du Coeur.

Nous voici donc partis pour un rendez-vous avec les bénévoles, apportant un beau dossier plein de paperasse, justificatifs et autres déclarations de (non-)revenu.

Nous y sommes reçus très gentiment par une dame qui a l’âge d’être ma grand-mère… Comme toutes les autres bénévoles.

Ce qui me fait réfléchir sur l’engagement des jeunes. (Et donc sur le mien : sitôt dit sitôt fait, je fais ce que j’hésitais à faire depuis quelques années, et je m’engage à la Croix-Rouge !)

Notre dossier rentre dans les critères (serrés) de l’organisme : nous sommes acceptés, et une fois par semaine nous recevrons de la nourriture, jusqu’à la fin de l’hiver.

Les bénévoles nous donnent rendez-vous le vendredi suivant pour récupérer nos premières « courses ».

Dans les locaux des Restaurants du Cœur

Nous voici arrivés à l’heure de l’ouverture, avec quelques vingt personnes frigorifiées qui font déjà la queue devant le bâtiment.

Les bénévoles arrivent, et les autres demandeurs avec eux. Nous sommes en tout une quarantaine et ce n’est que le début de l’après-midi.

Comment vous dire ce que l’on ressent… Une reconnaissance incroyable pour cette association qui nous aide à tenir le choc et à nous nourrir convenablement.

Et, mêlé à la gratitude, le sentiment étrange de prendre la place de quelqu’un qui serait plus mal loti encore que nous, quelqu’un qui, peut-être, n’ose pas venir ou ne sait même pas qu’il a droit à cette aide.

Un assortiment au drôle de goût, de soulagement et de honte. Honte d’en être arrivés là si vite, d’être descendus si bas. J’en ris et j’en pleure en même temps.

Quand on nous appelle, nous entrons et attendons notre tour. Pour nous faire patienter, les bénévoles nous proposent de boire un thé, un café, de manger quelques biscuits.

Ils discutent avec nous, jamais intrusifs, jamais juges. Ils s’extasient sur notre fils, lancent une plaisanterie et nous aident à nous détendre.

La première fois est la plus dure.

Les Restaurants du Coeur, une vraie démarche de solidarité

Nous ressortirons des locaux avec deux sacs de courses pleins à craquer de lait, de farine, de pain, d’oeufs, de légumes et de viande, de conserves… Et même de petits pots pour le bébé. Environ six repas complets par personne.

Un repas par jour en somme, offert par les Restos du Coeur, par tous les donateurs anonymes (et les institutions comme le FEAD).

Nous ressortirons surtout avec un peu de chaleur humaine, de sourires partagés, et flottant en silence, le doux mot de solidarité…

Nous continuons une fois par semaine d’aller chercher nos colis alimentaires ; nous poursuivons notre recherche d’emploi, activement.

Et nous nous sommes fait la promesse, quand tout ira mieux, de poser à notre tour un petit quelque chose dans les caddies de collecte des Restos du Coeur.

Alors si vous aussi vous êtes en difficulté, ne pensez pas que les aides sont pour les assistés, que c’est « profiter du système » que de demander secours !

Quand des mains se tendent, c’est aussi faire preuve de courage et d’honneur que d’être capable de les saisir.

